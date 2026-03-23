Jacinto Carbajal valora el crecimiento del Cáceres y la afición en busca del 'playoff'

El técnico del Cáceres Patrimonio, Jacinto Carbajal, puso en valor la competitividad de su equipo tras una nueva victoria, de este fin de semana ante el Círculo Gijón (89-75), que le mantiene de lleno en la lucha por el 'playoff' de ascenso, en un tramo final de temporada marcado por la máxima igualdad y por la fiabilidad del equipo extremeño de Segunda FEB.

El conjunto extremeño atraviesa uno de sus mejores momentos del curso, como reflejan las ocho victorias en los últimos nueve partidos, una dinámica que le permite seguir aspirando a todo. "Estamos tan cerca de la cuarta plaza como de quedarnos fuera”, advirtió el técnico, dejando claro que el margen es mínimo en una liga más exigente que la de la pasada campaña, donde el mismo número de triunfos ya aseguraba la presencia en las eliminatorias.

Lo que viene

En este contexto, Carbajal no dudó en calificar los próximos compromisos como decisivos. El primero de ellos, ante Clavijo en Logroño, será “una final por asegurarse el puesto entre los ocho primeros”, dentro de un calendario que incluye también duelos directos y enfrentamientos ante equipos de la zona alta. “Hay que apretar y sacar dos más”, resumió sobre el objetivo inmediato.

El entrenador cacereño destacó la capacidad del equipo para competir en distintos escenarios. “Hemos ganado partidos de muchas maneras”, explicó, subrayando la madurez del grupo para adaptarse a contextos diversos, ya sea dominando, remontando o gestionando ventajas.

De la mano

En esa línea, también valoró el crecimiento colectivo en las últimas semanas y el impacto que está teniendo en el entorno. La buena racha ha reactivado a la afición, con la vista puesta en un posible playoff en casa. El objetivo, según Carbajal, es llegar al final de temporada “hacia arriba, con el equipo y la afición creciendo juntos”.

Eso sí, el técnico no ocultó que, pese al triunfo, el equipo no ofreció su mejor versión en el último encuentro. “No hemos terminado de jugar sólido y hemos ido a tirones”, reconoció, señalando aspectos como la falta de continuidad o la irregularidad en diferentes fases del partido.

Con todo, el mensaje principal es claro: el Cáceres llega vivo y con opciones al momento decisivo del curso. Ahora, con todo en juego, cada partido se presenta como una final en la que mantener el nivel competitivo será clave para alcanzar el objetivo del playoff.