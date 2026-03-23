Jornada sin grandes cambios para Mérida y Cacereño

La jornada de Primera Federación dejó mucho ruido en el césped, pero pocos movimientos en la clasificación. Ocho de los diez partidos terminaron en empate, un dato poco habitual que explica por qué el fin de semana apenas alteró el panorama para Mérida (1-1 con el Athletic B) y Cacereño (1-1 con el Avilés), aunque cada uno salió del suyo con sensaciones distintas.

Los grandes beneficiados fueron el Tenerife, que refuerza todavía más su liderato, y la Ponferradina, que se mete en la sexta plaza. En el otro extremo, la jornada castigó a Osasuna Promesas, cada vez más hundido como colista, y a Unionistas, que pierde fuelle en la pelea por el playoff y empieza a mirar más hacia la permanencia tranquila que hacia la zona alta.

Para el resto, el domingo dejó esa lectura ambigua tan habitual en este tramo del curso: un punto que puede saber a poco por lo que se escapó o a bastante por lo que evita. En ese escenario se mueven también los dos equipos extremeños.

El Mérida, cerca del objetivo

En el caso del Mérida, el empate en Lezama adquiere valor por el rival, por el contexto y, sobre todo, por la imagen ofrecida. El conjunto romano igualó ante el Bilbao B en un partido en el que recuperó una versión más reconocible, más cercana a la que le ha permitido competir durante buena parte de la temporada. En la clasificación, los emeritenses continúan undécimos, a solo dos puntos del quinto, el Pontevedra, aunque el conjunto gallego tiene todavía pendiente su encuentro ante el Arenas de Getxo. La distancia con el Barakaldo, cuarto clasificado y próximo visitante del Romano, y con el propio Bilbao B, tercero, se mantiene en tres puntos.

Más allá de la tabla, el paso adelante del Mérida estuvo en el juego. El equipo mejoró notablemente respecto a la jornada anterior y volvió a mostrar presión alta, más capacidad para manejar la pelota y una competitividad mucho mayor. Así lo vino a resumir también Fran Beltrán, que destacó que su equipo supo alternar momentos de defensa compacta con otros en los que pudo presionar arriba, robar y generar ocasiones. El técnico consideró además que, tras una primera mitad igualada, su equipo firmó unos primeros 20 minutos de la segunda parte en los que fue claramente superior.

El Cacereño deja pasar una ocasión y mira al Lugo

El empate, por tanto, dejó al Mérida en una posición intermedia: sin dar el salto que habría supuesto una victoria, pero también sin perder pie en la pelea por engancharse arriba. Beltrán incidió en esa idea al término del choque al considerar que una derrota habría frenado esa posibilidad de alcanzar un buen momento en el tramo final de temporada.

El siguiente paso será inmediato. El Racing de Ferrol, que tiene un punto más que el Mérida, visitará el Romano José Fouto el próximo sábado a las 18.30 horas en otro duelo directo. El club quiere que el ambiente acompañe y ha preparado una promoción especial bajo el nombre de Día de la Infancia.

Los más pequeños serán protagonistas de la jornada junto a la academia del club, cuyos integrantes desfilarán por el césped durante el descanso. A lo largo de la semana, la mascota Romanito visitará colegios de la ciudad para repartir resguardos que podrán canjearse por una entrada gratuita en la tienda oficial hasta las 14.00 horas del día del partido. Esos niños se ubicarán en el fondo norte. Para los adultos que quieran acompañarlos en esa zona, las entradas costarán 5 euros hasta el viernes y 10 euros el sábado.

El escenario fue algo distinto para el Cacereño, al que el empate le dejó una sensación más cercana a la oportunidad perdida. Los verdes llegaron al descanso por delante gracias al gol de Nico Conesa y durante muchos minutos tuvieron en la mano una victoria que les habría permitido recortar de forma importante con sus rivales directos.

El contexto invitaba a ello. El Cacereño afrontaba su partido sabiendo que también habían empatado Ourense, que marca la salvación, además de Guadalajara y Talavera, dos equipos con los que también mantiene la pelea. Un triunfo le habría permitido igualar al menos alguna de esas referencias o, como mínimo, reducir todavía más las distancias. Sin embargo, el tanto de Cueto para el Real Avilés Industrial dejó el encuentro en tablas y mantuvo prácticamente intacto el escenario clasificatorio, aunque con una jornada menos por delante.

Ese es el punto que más pesó en el análisis posterior. Julio Cobos admitió que su equipo se fue con la sensación de haber podido sacar algo más, aunque también reconoció que hubo momentos en los que el partido pudo caer del otro lado.

El Cacereño tendrá la oportunidad de volver a intentarlo en el Príncipe Felipe, donde cerrará la próxima jornada el domingo a las 21.00 horas ante el Deportivo Lugo. El conjunto gallego llega después de destituir a su entrenador, Yago Iglesias, tras empatar en casa frente al Arenas de Getxo, aunque sigue a solo un punto de la zona alta. Cobos no quiso detenerse demasiado en cálculos a largo plazo. Su mensaje fue claro: mirar únicamente al siguiente partido.

Así se cerró una jornada extraña, cargada de empates y con pocos cambios visibles. Mérida sigue a la expectativa, todavía cerca de una zona alta que no termina de escaparse, y el Cacereño continúa respirando, aunque sin el salto que buscaba. Queda menos margen, pero casi todo sigue abierto.