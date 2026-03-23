El Extremadura Pebetero sitúa a José Ramón Jiménez entre los diez primeros en Albacete y tercero sub-23

El Extremadura Pebetero inició su participación en la Challenge Futura con un noveno puesto de José Ramón Jiménez en el LXXII Gran Premio Primavera Ontur-Diputación de Albacete, primera prueba del nuevo certamen.

La carrera reunió a varios equipos del pelotón profesional y se disputó sobre un recorrido exigente, con tramos de tierra que marcaron buena parte del desarrollo de la prueba. En ese contexto, el conjunto extremeño logró colocar a José Ramón Jiménez entre los diez primeros de la clasificación general y tercero en la categoría sub 23.

El equipo acudió a Ontur con una alineación formada por José Ramón Jiménez, Paco Fernández, Alberto Gallego, Pablo Leno, Manuel Peñas y Pablo Antúnez. Durante buena parte de la jornada, sus corredores se mantuvieron en el pelotón principal y afrontaron las selecciones que se produjeron en los sectores de sterrato y en la parte final del recorrido.

Jiménez firma el mejor resultado del equipo

José Ramón Jiménez fue el mejor clasificado del Extremadura Pebetero con esa novena posición en la general. Paco Fernández, por su parte, formó parte de la escapada principal de la jornada y se mantuvo en cabeza hasta unos diez kilómetros de meta.

Ambos corredores llegaron a Ontur en la noche del sábado después de haber competido esa misma mañana con la selección sub 23 en la Clàssica Terres de l’Ebre, disputada en Tarragona.

Manuel Peñas cruzó la meta en el mismo grupo que Paco Fernández, mientras que Pablo Antúnez también logró completar la prueba, aunque en posiciones más retrasadas.

Equipo del Extremadura Pebetero que compitió en el Gran Premio Primavera Ontur. / Cedida

Caídas de Gallego y Leno durante la carrera

La jornada también dejó contratiempos para el equipo extremeño. Alberto Gallego tuvo que abandonar a 25 kilómetros de meta tras sufrir una caída. Pablo Leno también se vio involucrado en otra caída, aunque en su caso sí pudo reponerse y terminar la carrera.

El Extremadura Pebetero compitió en Ontur con el patrocinio de la Fundación Jóvenes y Deporte, Pebetero Servicios y Formación, la Diputación de Badajoz, el Ayuntamiento de Zafra y Bicicletas Rodríguez.

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Tras esta primera cita, el equipo continuará su calendario en la Challenge Futura con las siguientes pruebas del circuito.