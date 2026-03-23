El Licenciados cae por 3-2 y es séptimo para despedir una liga con la meta cumplida

El CP Licenciados Reunidos puso el broche final a la temporada en la Primera División Nacional con un meritorio punto en una de las pistas más exigentes, tras caer por 3-2 ante Miguelturra en un duelo vibrante, igualado y lleno de alternativas. Al final, el cuadro cacereño acaba como séptimo y cumple con su objetivo en la campaña del estreno, que era el de la permanencia, algo que se ha logrado con varias jornadas de margen.

Las cacereñas arrancaron el encuentro a un nivel sobresaliente, mostrando solidez tanto en ataque como en defensa. Esa superioridad inicial, sin embargo, no fue suficiente para evitar finales de set muy ajustados, en los que el buen hacer en bloqueo y defensa del conjunto manchego apretó al máximo el marcador. Aun así, el Licen supo gestionar mejor los momentos decisivos para llevarse los dos primeros parciales por 23-25 y colocar un esperanzador 0-2.

Lejos de venirse abajo, el equipo local reaccionó en el tercer set. Con el partido manteniendo la igualdad, las cacereñas llegaron a disponer de una ligera ventaja (20-22), pero el empuje de Miguelturra en la red terminó volteando el parcial hasta el 25-22. El guion se repitió en el cuarto, donde el Licen volvió a rozar el triunfo (21-23) antes de ver cómo otra remontada local ajustaba el marcador con un 25-23 que forzaba el tie-break.

El desempate

En el quinto y definitivo set, el conjunto extremeño tuvo el partido en su mano. Con 11-14 y hasta tres bolas de partido, todo parecía encaminado hacia la victoria. Sin embargo, el desgaste físico y la determinación de las manchegas en bloqueo cambiaron el desenlace. Miguelturra completó una nueva remontada para cerrar el set por 16-14 y llevarse el triunfo.

El reparto de puntos deja dos para el conjunto local y uno para un Licenciados Reunidos que finaliza la temporada en una meritoria séptima posición, pese a ceder dos puestos en las últimas jornadas tras sendas derrotas por la mínima lejos de casa.

A pesar del desenlace, el cuerpo técnico que lidera Juan Pedro Martín se mostró satisfecho con el rendimiento del equipo. “Es verdad que la baja por lesión en los últimos partidos nos ha mermado, pero hemos seguido compitiendo y sacando resultados contra grandes rivales, demostrando que el grupo está por encima de todo. Ningún reproche a las chicas, que se han vaciado y han hecho una temporada espectacular. Nos vamos satisfechos y con ganas de más para la próxima temporada”, ha valorado.