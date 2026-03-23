El MF Renovables Al-Qázeres se lleva sus dos partidos

La Liga Ribésalat dejó un balance muy positivo, especialmente para el MF Renovables Al-Qázeres, que firmó un fin de semana perfecto con dos victorias. En chicos, la consolidación del Vítaly La Mar BCBadajoz UEX en la zona alta de la Primera Nacional masculina.

El filial del Al-Qázeres logró primero imponerse con claridad al Gestoría Mercantil–CD Grupo 76 Alkasar (71-47) en el partido aplazado de la jornada 12. Las locales dominaron desde la primera mitad y sentenciaron sin dificultades. Loanna Arislenny Tolentino firmó 10 puntos, 10 rebotes para 21 de valoración.

Posteriormente, el Al-Qázeres completó el doblete al vencer al Baloncesto Polígono (65-56) en un partido mucho más igualado. Tras tres cuartos muy equilibrados, las extremeñas decidieron el encuentro en el último periodo, con una gran actuación de Paula Romero (17 puntos y 10 rebotes).

En el resto de la jornada, el Toyota Novomotor San Antonio no pudo ante el Ferial Plaza Guadalajara (57-68) con 10 puntos de Belén Barbero y Sara Ortiz, mientras que el Baloncesto Badajoz logró una meritoria victoria frente al CB CEI Toledo Universidad Laboral (70-64), liderado por Raissa Lucas (23 puntos).

Los chicos

El Vítaly La Mar BCBadajoz UEX fue uno de los grandes protagonistas del fin de semana al recuperar la segunda posición de la clasificación tras una contundente victoria a domicilio frente al San Antonio Cáceres Basket (67-91). El equipo pacense dominó desde el inicio y rompió el partido en el tercer cuarto, con Leonard Tompea como figura destacada (22 puntos y 30 de valoración).

La jornada también estuvo marcada por el sólido rendimiento del CBA Spain, que sumó dos victorias. Primero, en el partido aplazado de la jornada 18, venció con claridad al Verde y Sostenible Mérida (87-51) tras un arrollador tercer cuarto. Posteriormente, volvió a imponerse al Maven Premium Guadalupe (70-90), dominando el encuentro desde el inicio. En ambos encuentros sobresalieron Estevao Filipe Coelho y Henrique Alexandre Jamba, respectivamente.

Por su parte, el Verde y Sostenible Mérida logró rehacerse en la jornada 19 al superar al Politécnica UEX SM Basket (71-53), en un partido que controló desde la primera mitad y en el que destacó Diego Durán con una gran presencia en el rebote.

Además, el BB Baloncesto Badajoz protagonizó una importante remontada ante el Finca Sagrado Cáceres (73-69), resolviendo el choque en un último cuarto muy disputado, mientras que el Electromercantil CB Plasencia firmó una victoria contundente frente al Graginsa UBA Almendralejo (90-63), gracias a un dominio claro desde los primeros minutos.