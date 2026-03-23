Pádel. Premier Padel
Paula Josemaría y Bea González pierden en su primera final del año ante Gemma Triay y Delfi Brea
La extremeña y la malagueña plantan cara a Triay y Brea, pero las número uno del circuito se imponen en dos sets y revalidan el título en el Premier Padel P2 de Cancún
Paula Josemaría y Bea González ya saben lo que es pelear por un título en 2026. La extremeña y la malagueña firmaron en Cancún su primera final del año, aunque el trofeo acabó en manos de Gemma Triay y Delfina Brea, que revalidaron corona tras imponerse por 7-6(4) y 6-1 en el Premier Padel P2 disputado en México.
La pareja número uno del circuito volvió a exhibir su jerarquía en un partido con dos tramos muy distintos. El primero fue igualado, exigente y con alternativas para ambos lados de la pista. Josemaría y González mostraron ambición desde el inicio y llegaron a poner en aprietos a sus rivales, dejando claro que tienen argumentos para discutirles el dominio a las mejores parejas del ranking.
De hecho, la dupla formada por la jugadora de Moraleja y Bea González reaccionó cuando el encuentro parecía complicarse. Supieron levantar un 4-2 en contra y hasta salvaron tres bolas de set antes de forzar un desempate que se resolvió por pequeños detalles. Ahí apareció el momento decisivo del duelo, con un error poco habitual de Paula Josemaría en una acción franca de remate que terminó dando aire a Triay y Brea para cerrar la manga.
Un primer set que marcó el desenlace
Ese golpe resultó definitivo en el desarrollo del partido. Tras adjudicarse el primer set, Triay y Brea elevaron el nivel y dominaron con mucha más claridad el segundo. Más firmes en el planteamiento y en la lectura táctica, encontraron la manera de neutralizar la pegada de Josemaría y González, que ya no pudieron sostener el ritmo de intercambio.
La propia Gemma Triay explicó después una de las claves del encuentro al destacar la importancia de elegir bien entre el globo y el juego por abajo ante dos rivales tan agresivas. Su plan funcionó y permitió a las líderes del circuito mantener el control en los momentos importantes.
Más allá de la derrota, el torneo deja una lectura positiva para Paula Josemaría. La extremeña alcanzó junto a Bea González su primera final de la temporada y ofreció señales de crecimiento en una sociedad que empieza a asentarse y que apunta a ser una de las grandes amenazas para las dominadoras del circuito.
El título, por su parte, refuerza el gran momento de Triay y Brea, que suman su segundo trofeo en los tres primeros torneos del año. La próxima cita, el P1 de Miami, ya está en marcha.
- Una madre de familia numerosa abre Örigen en Plasencia, un espacio de gastronomía y ocio junto al Jerte
- Un Vía Crucis con el Cristo de la Buena Muerte recorre las calles de Cáceres con un itinerario poco habitual y maniobras especiales
- ¿Dónde estará la nueva ITV de Cáceres?
- El Zigurat, emblema de Cáceres, alberga viviendas, despachos y un centro económico y empresarial
- Estos son los 160 municipios extremeños con ayudas por los daños de las borrascas
- La Guardia Civil investiga el hallazgo de dos hermanos fallecidos en una vivienda de Zarza de Granadilla (Cáceres)
- El Gato con Jotas prepara en su pueblo el videoclip de su disco debut: 'hay que situar a Extremadura y al cine extremeño en el lugar que merecen
- Una actuación de los bomberos genera alarma entre los vecinos de Camino Llano en Cáceres