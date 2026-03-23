Paula Josemaría y Bea González pierden en su primera final del año ante Gemma Triay y Delfi Brea

Paula Josemaría y Bea González ya saben lo que es pelear por un título en 2026. La extremeña y la malagueña firmaron en Cancún su primera final del año, aunque el trofeo acabó en manos de Gemma Triay y Delfina Brea, que revalidaron corona tras imponerse por 7-6(4) y 6-1 en el Premier Padel P2 disputado en México.

La pareja número uno del circuito volvió a exhibir su jerarquía en un partido con dos tramos muy distintos. El primero fue igualado, exigente y con alternativas para ambos lados de la pista. Josemaría y González mostraron ambición desde el inicio y llegaron a poner en aprietos a sus rivales, dejando claro que tienen argumentos para discutirles el dominio a las mejores parejas del ranking.

De hecho, la dupla formada por la jugadora de Moraleja y Bea González reaccionó cuando el encuentro parecía complicarse. Supieron levantar un 4-2 en contra y hasta salvaron tres bolas de set antes de forzar un desempate que se resolvió por pequeños detalles. Ahí apareció el momento decisivo del duelo, con un error poco habitual de Paula Josemaría en una acción franca de remate que terminó dando aire a Triay y Brea para cerrar la manga.

Un primer set que marcó el desenlace

Ese golpe resultó definitivo en el desarrollo del partido. Tras adjudicarse el primer set, Triay y Brea elevaron el nivel y dominaron con mucha más claridad el segundo. Más firmes en el planteamiento y en la lectura táctica, encontraron la manera de neutralizar la pegada de Josemaría y González, que ya no pudieron sostener el ritmo de intercambio.

La propia Gemma Triay explicó después una de las claves del encuentro al destacar la importancia de elegir bien entre el globo y el juego por abajo ante dos rivales tan agresivas. Su plan funcionó y permitió a las líderes del circuito mantener el control en los momentos importantes.

Más allá de la derrota, el torneo deja una lectura positiva para Paula Josemaría. La extremeña alcanzó junto a Bea González su primera final de la temporada y ofreció señales de crecimiento en una sociedad que empieza a asentarse y que apunta a ser una de las grandes amenazas para las dominadoras del circuito.

El título, por su parte, refuerza el gran momento de Triay y Brea, que suman su segundo trofeo en los tres primeros torneos del año. La próxima cita, el P1 de Miami, ya está en marcha.