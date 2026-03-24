Jerez de los Caballeros será la capital europea del ciclismo de montaña

El Preeuropeo Templarios MTB Race 2026, una cita de referencia en el calendario continental del ciclismo de montaña, concitará en Jerez de los Caballeros a más de 300 especialistas el próximo 12 de abril, con tres recorridos -de 94, 77 y 45 kilómetros-, un exigente trazado «en tres actos».

La prueba puntúa para la Copa de España BTT Maratón (XCM), incluida en el Calendario Internacional UCI en categoría C2, y antesala del Campeonato de Europa de BTT Maratón 2027. Asimismo, es valedera para el Open de Extremadura XCM. La competición permitirá a los participantes descubrir el entorno natural de Jerez de los Caballeros y su patrimonio, incluyendo el castillo templario.

La cita reunirá a destacados ciclistas del panorama regional, nacional e internacional, así como equipos y deportistas de primer nivel, «consolidando el posicionamiento de Extremadura como destino para el turismo deportivo», expresó la Junta en nota de prensa.

Alto nivel

El director general de Jóvenes y Deporte, Santi Amaro, puso en valor «la capacidad organizativa de los clubes, federaciones e instituciones para impulsar eventos de gran nivel». Del mismo modo, reafirmó el compromiso de la Junta don el ciclismo y con este tipo de competiciones, destacando su impacto positivo. «El retorno que generan estos eventos, tanto deportivo como económico y turístico, es muy importante para nuestra región», dijo. Amaro ha recordado que la Junta apoya esta prueba con una aportación de 18.000 euros, en línea con su apuesta por el deporte como herramienta de desarrolo.

El acto de presentación, celebrado en Mérida, ha contado también con la participación del alcalde de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo; el concejal de Deportes, Mario Méndez; el presidente de la Federación Extremeña de Ciclismo, Julián Pozuelo; y el presidente del Club Ciclista Jerez de los Caballeros, Juan Luis Soriano.

El alcalde dela localidad anfitriona ha destacado que esta competición «sitúa al municipio en el mapa internacional y contribuye a dinamizar la economía local», agradeciendo el respaldo de la Junta y la implicación del tejido asociativo y del voluntariado.

Orgullo federativo

Por su parte, el presidente de la Federación Extremeña de Ciclismo, Julián Pozuelo, ha incidido en la relevancia deportiva del evento, señalando que «Extremadura continúa acogiendo pruebas de primer nivel». El concejal de Deportes destacó mientras tanto el trabajo del club organizador de la cita.

El presidente del Club Ciclista Jerez de los Caballeros, Juan Luis Soriano, afirmó que será «una prueba exigente y atractiva, con vocación de convertirse en referente no solo deportivo, sino también turístico, cultural e histórico».

El Preeuropeo Templarios MTB Race está organizado por el Club Ciclista Jerez de los Caballeros, con el patrocinio de la Junta de Extremaura, el Ayuntamiento de Jerez y diversas entidades colaboradoras de la zona.