La Peña Cacereña Lezama presenta en Bilbao el Congreso Internacional

El Athletic Club vivirá uno de sus grandes encuentros sociales del año en Extremadura. Será con la celebración del LII Congreso Internacional de Peñas, que tendrá lugar en Cáceres los días 1, 2 y 3 de mayo. Se espera la asistencia de aproximadamente 500 peñistas llegados de distintos puntos, reflejo del arraigo y la dimensión internacional del sentimiento rojiblanco.

La presentación oficial del programa ha tenido lugar en Bilbao, en un acto que refuerza los lazos entre la entidad y sus seguidores. Hasta allí se desplazó el presidente de la Peña Cacereña Lezama, Manuel Pérez, acompañado por el presidente de la Zona Suroeste, Javier Ponciano, y el secretario de dicha federación, José Antonio Flores. Junto a ellos también estuvieron presentes representantes del club como Javier Ucha, responsable de Relaciones Externas y Atención al Socio, y Johana Ruiz-Olabuenaga, responsable del Área Social.

Uno de los momentos más especiales de esta antesala del congreso ha sido la visita institucional a San Mamés, un lugar emblemático para todo athleticzale. Para Manuel Pérez y su equipo, pisar una vez más la 'La Catedral' siempre supone una experiencia cargada de emoción y simbolismo, reforzando la ilusión con la que Cáceres afronta la organización del evento.

Ilusión cacereña

Esa ilusión es precisamente uno de los motores del congreso. Desde la peña organizadora se destaca el entusiasmo creciente en la ciudad extremeña, que ya se prepara para acoger a más de un millar de aficionados en un ambiente de convivencia, identidad y pasión compartida por el Athletic. Durante tres días, Cáceres se convertirá en el epicentro del sentimiento rojiblanco, con actividades, encuentros y actos que estrecharán aún más los vínculos entre club y peñas.

El LII Congreso Internacional no solo será una cita multitudinaria, sino también una demostración de la fuerza social del Athletic Club, capaz de movilizar a generaciones de seguidores y llevar su espíritu más allá de Bilbao, en este caso hasta una ciudad que ya vive la llegada de uno de los eventos más importantes del calendario peñista.