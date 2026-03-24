La salvación del Cacereño: cuentas, rivales directos y calendario final

Con nueve jornadas por disputarse, el Cacereño ya no está en tiempo de especular: está en tiempo de acertar. El grupo 1 de Primera Federación llega a este tramo con la zona baja muy apretada. A día de hoy, el conjunto verde es decimoctavo con 30 puntos, en puesto de descenso, pero tiene a un paso la frontera de la salvación: Ourense marca esa línea con 33. Por delante aparecen también Guadalajara, con 32, y Talavera, con 31. Por detrás quedan Arenteiro, con 26, y Osasuna B, colista con 24. Arenas, 13º con 35, y Real Avilés, 14º con 34, tampoco están a salvo. Además, Arenas tiene un partido pendiente, el aplazado ante el Pontevedra.

La primera lectura para el Cacereño es evidente: sigue muy vivo. Está a solo tres puntos de la permanencia y a dos de Guadalajara, que ocupa la primera plaza fuera del descenso. No es una distancia menor, pero tampoco una barrera seria cuando todavía quedan 27 puntos en juego. La mala noticia es que el margen de error se estrecha. La buena, que casi todos los implicados siguen dejando abiertas sus puertas: la clasificación muestra una pelea en la que nadie se escapa del todo y en la que dos resultados pueden cambiar varias posiciones.

Cinco partidos en casa

El calendario del equipo de Julio Cobos, además, dibuja un camino muy reconocible. Tiene cinco partidos en el Príncipe Felipe y cuatro fuera. Y, sobre todo, tiene varios cruces directos que valen más que tres puntos. Ahí están Guadalajara, Arenteiro y Talavera, tres rivales a los que puede recortar o rematar sin depender de terceros. Ese detalle es clave: el Cacereño no solo necesita sumar, también tiene la opción de golpear donde más duele. Si gana esos duelos, comprime la tabla y arrastra a otros hacia abajo. Si los pierde, se condena a remar a contracorriente.

El orden de las citas también importa. El próximo duelo ante el Lugo, en casa (este domingo, 21.00 horas), parece una estación decisiva porque llega antes de la cadena de enfrentamientos directos. Después vendrán Tenerife y Athletic B, dos rivales de más nivel competitivo, y más tarde aparecerán los partidos que pueden marcar la permanencia: Guadalajara en Cáceres, Arenteiro fuera y Talavera en el cierre. Entre medias, Celta Fortuna, Real Madrid Castilla y Zamora exigen mucho, pero el verdadero termómetro del Cacereño estará en cómo responda ante quienes pelean por lo mismo.

Comparado con sus rivales, el conjunto verde no tiene el peor horizonte. Osasuna B parte muy tocado: es colista, está a seis puntos del Cacereño y a nueve de la salvación. Su margen ya es mínimo. Arenteiro también llega en una posición delicada, cuatro puntos por debajo del equipo cacereño, aunque con un calendario cargado de enfrentamientos directos que le permiten engancharse si reacciona. Talavera y Guadalajara, ahora mismo por encima, tampoco tienen un cierre amable y ambos deben visitar o recibir a varios rivales de la misma pelea, incluido el propio Cacereño.

No basta con competir

Ourense, Avilés y Arenas parecen algo mejor colocados, pero ninguno puede despistarse. Ourense solo tiene tres puntos más que el Cacereño. Avilés le saca cuatro. Y Arenas, aunque está cinco por encima, aún debe recuperar el partido aplazado y tampoco ha roto la liga por abajo.

Por eso, la lectura final es bastante directa: el Cacereño depende mucho de sí mismo, pero ya no puede vivir solo de competir bien. Necesita victorias. Su calendario tiene una ventaja clara, que es reunir en casa varios partidos grandes y dejarle enfrentamientos directos para cambiar la clasificación con sus propias manos. Su riesgo también es claro: llega desde abajo y obligado a afinar ya. No parece una permanencia de resolverse pronto. Parece una carrera larga, áspera y de detalles. Pero, visto el atasco de la tabla, el Cacereño sigue dentro. Y sigue dentro de verdad.