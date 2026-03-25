El Cáceres, ‘liderísimo’ de la segunda vuelta

El gran nombre propio de esta segunda vuelta en el grupo Oeste de la Segunda FEB es, sin discusión, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. El conjunto que dirige Jacinto Carbajal firma un 8-1 en estos nueve partidos, el mejor balance del grupo con holgada diferencia, por delante del 6-3 del Caja 87 y el Coto Córdoba, y además lo hace con un diferencial de +90 que refuerza esa sensación de dominio. No se trata solo de ganar más que nadie, sino de haber cambiado por completo su papel en la competición.

Ese salto se entiende muy bien al comparar sus números entre ambos tramos del campeonato. En la primera vuelta, el Cáceres cerró con un 5-8, con una media de 78,9 puntos a favor y 75,8 en contra por partido. En lo que va de segunda vuelta, en cambio, se ha disparado hasta el 8-1, con una media de 89,8 puntos anotados y 79,8 recibidos. Es decir, el gran cambio está claramente en su capacidad ofensiva: anota casi 11 puntos más por encuentro que en la primera mitad de la temporada, y esa mejora en ataque es la que le ha permitido dar un salto competitivo enorme. Muy poco importa encajar 0,9 puntos más por choque.

Los ‘perseguidores’

La comparación con el resto de aspirantes ayuda todavía más a dimensionar su segunda vuelta. El Insolac Caja 87, que también está firmando un buen tramo con ese 6-3, ha mantenido una línea sólida y ha mejorado su producción ofensiva, pero sin el impacto del Cáceres. El Coto Córdoba, líder actual, también presenta un 6-3, lo que habla de regularidad, aunque sin el nivel de aceleración que ha mostrado el equipo extremeño. En cambio, Valladolid, que había sido uno de los grandes referentes de la primera vuelta con un 10-3, ha bajado a un 5-4, y Biele ISB ha protagonizado uno de los giros más llamativos al pasar de 10-3 a 3-6. Los vascos tienen además el ‘honor’ de ser los únicos en ganar al Cáceres.

También hay otros equipos cuya evolución ayuda a explicar el nuevo paisaje del grupo. Ponferrada ha pasado de 9-4 a 4-5, mientras que Morón ha sostenido mejor el pulso competitivo con un 5-4 tras su 8-5 del primer tramo.

El próximo rival de verdinegros, el Clavijo, se ha caracterizado por su estabilidad: 7-6 antes del ecuador y 5-4 ahora, aunque con el asterisco en positivo de las tres victorias consecutivas que lleva, las dos últimas en las complicadas canchas de Valladolid y Coto Córdoba. Habrá choque de trenes el domingo por la mañana en Logroño (12.00 horas).

Por abajo y en la zona media, los cambios también son relevantes: Jaén ha reaccionado de forma muy notable, pasando de 2-11 a 5-4, con una mejora clarísima en defensa, mientras que Logrobasket ha dado igualmente un paso adelante desde el 3-10 de la primera vuelta hasta un 5-4 en la segunda. En sentido contrario, Valle de Egüés ha empeorado aún más sus registros y Cultural Leonesa tampoco ha conseguido variar demasiado la tendencia.

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¿Y el Este?

En el grupo Este, la segunda vuelta está dejando un panorama distinto al del Oeste. Aquí no hay un dominador tan marcado como el Cáceres en el otro lado del cuadro, aunque sí hay un equipo que ha dado un paso al frente con claridad: el Sant Antoni Ibiza, que ha firmado un 8-1 en este segundo tramo y ha pasado de un 9-4 en la primera vuelta a colocarse en lo más alto de la clasificación con un balance global de 17-5. Su crecimiento ha sido muy sólido, especialmente porque ha mejorado tanto su rendimiento ofensivo como defensivo.

El Amics Castelló ha sostenido muy bien el ritmo competitivo, pasando de 10-3 a 7-2, mientras que Albacete también ha dado continuidad a su buena primera mitad de temporada con otro 7-2 tras el 9-4 inicial. El caso más llamativo entre los de arriba es seguramente el de Gandia. Fue el líder de la primera vuelta con un 10-3, pero en esta segunda mitad ha bajado claramente el paso con un 4-5, lo que explica que haya perdido terreno.