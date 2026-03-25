Escalada y gestión del agua: cuando la sostenibilidad se construye paso a paso

La escalada no es solo un deporte, también implica una forma de avanzar basada en el equilibrio, la precisión y el respeto por el entorno, además de la confianza en el equipo y en cada decisión. Esa lógica es la que guía la actividad de Aqualia en Extremadura, donde la gestión del ciclo integral del agua se concibe como un proceso compartido hacia un modelo más sostenible, eficiente y conectado con el territorio.

En cada vía, el escalador analiza el terreno, optimiza recursos y mide el impacto de cada movimiento. Aqualia traslada ese enfoque a su operativa diaria, integrando tecnología, conocimiento y compromiso para gestionar un recurso esencial como el agua y contribuir al desarrollo del territorio.

Este vínculo con los valores de la escalada también se refleja en su implicación en eventos como la Copa de España de Escalada que se celebra en Cáceres, una cita que convierte a la ciudad en punto de encuentro del deporte y refuerza el compromiso con el entorno y el territorio.

Una red de más de 100 ayuntamientos

En la escalada, la seguridad depende del equipo. La cuerda, el asegurador y la comunicación constante permiten avanzar con confianza. Del mismo modo, Aqualia sitúa a las personas en el centro de su actividad, construyendo una red de colaboración entre sus más de 100 ayuntamientos en Extremadura que garantiza un servicio adaptado a cada realidad local, además de transparente, cercano y profesional.

Las jornadas técnicas celebradas en Mérida en abril del año pasado reflejan ese compromiso. Más de 80 representantes municipales y de entidades sanitarias participaron en encuentros diseñados para compartir conocimiento, resolver dudas y adaptarse a un marco normativo cada vez más exigente. Este acompañamiento refuerza la calidad del servicio y genera confianza en la ciudadanía, un factor clave en un sistema esencial como el agua.

La naturaleza y la biofactoría de Mérida

La escalada mantiene una relación directa con la naturaleza y exige minimizar el impacto en el entorno. Aqualia aplica ese mismo principio a través de soluciones innovadoras. Un ejemplo es la biofactoría de Mérida, una infraestructura pionera en Europa basada en microalgas para la depuración de aguas residuales.

Con capacidad para tratar 2 millones de litros diarios, este modelo transforma un reto ambiental en un beneficio social. A través del proyecto europeo H2020 Sabana, el tratamiento del agua genera subproductos como biofertilizantes o biopesticidas. El modelo se ha consolidado como un referente en economía circular y eficiencia energética, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En este contexto, la gestión del agua deja de entenderse solo como un servicio básico para convertirse en una pieza estratégica dentro del desarrollo de los territorios. La incorporación de soluciones tecnológicas y modelos más eficientes permite no solo optimizar recursos, sino también anticiparse a escenarios cada vez más exigentes, marcados por el cambio climático y la presión sobre los recursos hídricos. En regiones como Extremadura, este enfoque cobra especial relevancia, ya que combina la mejora de infraestructuras con una visión a largo plazo que busca reforzar la resiliencia del territorio y garantizar la sostenibilidad de los servicios esenciales.

El agua como motor de equilibrio territorial

En una región como Extremadura, donde el entorno rural tiene un peso determinante, garantizar el acceso a servicios avanzados resulta clave para fijar población y generar oportunidades en municipios con menos habitantes. Aqualia orienta su estrategia para que también estas localidades puedan beneficiarse de soluciones innovadoras en el tratamiento del agua.

Los reactores desarrollados en la biofactoría de Mérida se plantean como sistemas escalables, capaces de trasladarse a localidades de menor tamaño. Esto permite mejorar la calidad del agua, impulsar el empleo local y generar nuevas oportunidades vinculadas a la sostenibilidad.

El agua, clave para impulsar sostenibilidad y oportunidades en el territorio / Shutterstock

Una cordada que se mueve unida

En la montaña, el progreso individual depende del colectivo. Esa idea también se refleja en la colaboración entre Aqualia y las administraciones públicas en Extremadura, un trabajo conjunto que permite afrontar un entorno regulatorio complejo.

La compañía acompaña a los municipios en la aplicación de normativas como el Real Decreto 03/2023 sobre agua de consumo o el Real Decreto 665/2023 sobre dominio público hidráulico, asegurando el cumplimiento y evitando riesgos. Además, esta colaboración ha sido clave para desarrollar infraestructuras como la biofactoría de Mérida, un ejemplo de cómo la coordinación entre administraciones y empresa permite impulsar proyectos innovadores.

Los valores asociados a la escalada (esfuerzo, responsabilidad, respeto por el entorno y confianza) están presentes en la actividad diaria de Aqualia. Desde la formación hasta la innovación tecnológica, pasando por el apoyo al mundo rural, la compañía avanza de forma progresiva hacia un modelo de gestión del agua más eficiente y sostenible.

En la escalada hay espacio para la constancia y el aprendizaje continuo, para repetir movimientos hasta encontrar la mejor forma de avanzar y para adaptarse cuando la vía se vuelve más exigente. Esa idea de mejora progresiva y adaptación es también la que guía el trabajo de Aqualia en Extremadura, con el objetivo de consolidar un modelo de gestión del agua a largo plazo más eficiente y beneficioso para el territorio.