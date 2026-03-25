Monerris ve al Cacereño con mucha vida en la pelea final

Alex Monerris (Alicante, 16 de junio de 2001) aterrizó en Cáceres a finales de enero con una idea clara: jugar, ayudar y darle al Cacereño el desborde que el equipo buscaba en el mercado de invierno. Dos meses después, el extremo alicantino se ha convertido en una pieza habitual en los planes de Julio Cobos. Desde su llegada procedente del Zamora ha participado en todos los partidos, primero entrando desde el banquillo y después encadenando titularidades en un tramo de máxima exigencia para un equipo que sigue peleando por salir del descenso.

Su irrupción coincide con el momento en que el Cacereño se juega casi todo. El conjunto verde encara las nueve últimas jornadas en puesto de descenso, con 30 puntos, pero con la permanencia a solo tres. En ese escenario, Monerris transmite un discurso sereno. «La verdad es que estoy súper contento. Me han acogido genial», resume sobre su adaptación.

«Al final vine aquí para tener más oportunidades, pero juega quien pone el míster, quien se lo merece», explica. Dentro del campo asegura sentirse «muy bien», pero su lectura va más allá de lo individual. Monerris habla de un Cacereño que compite, aunque todavía no termina de cerrar los partidos. Ahí sitúa uno de los déficits del equipo: «Yo creo que nos está faltando competir bien los 90 minutos enteros y mejorar eso. Si lo hacemos, seguro que irá mejor».

Margen de mejora

Esa reflexión encaja con lo ocurrido en Avilés. El Cacereño firmó una buena primera parte, se fue por delante al descanso, pero acabó sufriendo en una segunda mitad más incómoda. Para Monerris, ahí aparece el margen de crecimiento de un equipo que necesita controlar mejor los vaivenes del partido. «Tenemos que trabajar para que, aunque el rival tenga una ocasión, no nos afecte tanto y podamos cortar esa dinámica enseguida», sostiene.

El extremo insiste en que, pese a la situación clasificatoria, el vestuario no está roto. «Yo diría que estamos en buena dinámica, aunque los últimos resultados no hayan sido buenos, más que nada por cómo veo al equipo». En su análisis, la frontera entre seguir enganchado y cambiar el panorama pasa por una victoria inmediata: «Una victoria nos alegraría mucho y cambiaría un poco la historia».

El calendario aprieta, empezando por el Lugo este domingo en el Príncipe Felipe, y después con varios rivales de la zona alta (Tenerife, Athletic B y Celta Fortuna). Pero Monerris rebaja el peso del nombre del adversario. «En esta liga te puede ganar cualquiera y tú le puedes ganar a cualquiera», advierte. El mensaje es claro: menos obsesión con la tabla y más foco en el siguiente partido. «No hay que mirar tanto la clasificación ni obsesionarse».

Citas de valor añadido

Aun así, el propio calendario señala algunos encuentros como especialmente decisivos. Guadalajara y Arenteiro aparecen en el horizonte como cruces de valor añadido. «Yo creo que esos partidos sí que van a ser importantes para ganarlos. No sería raro que nos jugáramos ahí bastante», admite el futbolista. Su apuesta es más simple: «Consiguiendo un par de victorias y buenos resultados lo sacaremos».

Monerris junto a Kaptoum, otro de los fichajes invernales del Cacereño. / Eduardo Sanz Nieto

En ese camino, Monerris concede mucha importancia al factor Príncipe Felipe. «La afición nos ayuda muchísimo» y «tenemos que hacernos más fuertes aún», recalca. El alicantino admite que el ambiente le ha sorprendido. «Me gusta mucho ver la afición que tiene Cáceres porque en otros sitios no son tan cercanos».

Ese vínculo con la grada encaja con el perfil por el que fue fichado: un jugador de uno contra uno, vertical, capaz de agitar partidos densos. Pero su discurso apunta a otra necesidad más urgente: estabilidad competitiva. El Cacereño no parece necesitar solo un regate o una acción aislada. Necesita sostenerse mejor y convertir las buenas sensaciones en puntos.

Monerris, casi recién llegado pero ya metido en la pelea, lo resume con naturalidad. El equipo sabe dónde está y cree que puede salir. «La gente cree que lo podemos sacar y yo creo que eso es importante», dice. En un final de curso áspero, con poco margen y mucha tensión, ese convencimiento sigue siendo el punto de partida.