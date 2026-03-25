Óscar Pinchi: "Estoy donde quiero estar porque aquí fui feliz"

El Extremadura ha presentado oficialmente a su nuevo fichaje, Óscar García Quintela 'Pinchi', en un acto celebrado en las instalaciones del Grupo Dihex que tuvo un marcado carácter emocional. El atacante, que lucirá el dorsal 22, reconoció que la llamada de Manuel Mosquera fue determinante para su regreso. “Estaba en Coruña y Manu me explicó cómo se estaban haciendo las cosas aquí. No me lo pensé mucho. Para mí tiene una credibilidad increíble”, aseguró, destacando que la decisión fue consensuada con su familia.

Pinchi no ocultó su felicidad por volver a Almendralejo, donde ya vivió una etapa anterior. “Aquí fui muy feliz hace años y ahora estoy donde quiero estar”, afirmó. El futbolista destacó especialmente el salto en profesionalización del club, subrayando el trabajo del cuerpo técnico y los recursos disponibles. “Desde el primer día se nota el nivel: el ambiente, la intensidad de los entrenamientos, la tecnología… es un club súper profesional. Yo no pido más”, señaló. Además, aseguró sentirse plenamente integrado: “Estas semanas he sido muy feliz, me han acogido de maravilla y estoy disfrutando mucho”.

En el plano deportivo, el jugador dejó claro que llega con ambición pero desde la humildad. “Mi deseo es el mismo que el del club: ascender. Yo vengo a aportar, a sumar y a dar lo máximo de mí”, indicó. Sobre su rol en el equipo, fue tajante: “Jugaré donde el míster quiera. Lo importante es ayudar y dar mi mejor versión”. Pinchi ya estará disponible para David Rocha de cara al encuentro de este domingo ante La Minera, un partido clave en la recta final del campeonato.

Seis finales

El nuevo jugador azulgrana también puso el foco en la exigencia del tramo final de temporada, con seis jornadas decisivas por delante. “Es una categoría muy complicada y está todo muy apretado. Hay que ir partido a partido y sumar desde ya”, explicó, mostrando una mentalidad competitiva. En este sentido, reconoció que el equipo debe mirar hacia arriba sin perder la concentración: “Solo pensamos en este fin de semana. Cada partido es una final”.

Uno de los momentos más especiales para Pinchi será su regreso al estadio Francisco de la Era, un escenario que guarda un significado especial en su carrera. “Es un campo muy importante para mí, aquí viví mi primera experiencia en el fútbol profesional y le tengo mucho cariño”, confesó. Además, se mostró ilusionado por reencontrarse con la afición: “Tengo muchas ganas de volver a sentir ese ambiente y jugar en casa con tanta gente”.

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Por último, el jugador destacó la confianza que le ha transmitido el cuerpo técnico, especialmente el entrenador. “David Rocha me ha pedido que esté tranquilo, que sea yo mismo y que todo fluya. Eso es muy importante para un jugador”, concluyó Pinchi, que afronta esta nueva etapa con ilusión, compromiso y el objetivo claro de devolver al Extremadura a categorías superiores.