El I Rallysprint Corazón de Extremadura hará rugir la Sierra de Montánchez y Tamuja en este último fin de semana de marzo

Los detalles de la prueba han sido explicados en la sede de ADISMONTA, Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra de Montánchez y Tamuja, por Raúl Gómez Álvarez, presidente de la Escudería Ciudad de Mérida, y Montserrat del Carmen Robles, responsable de prensa y comunicación de la misma, como responsables de la organización técnica del evento. A la cita han acudido el presidente y el vicepresidente de ADISMONTA, Francisco Giraldo y Elías Hernández; el director gerente de ADISMONTA, Manuel Bautista; así como los alcaldes de Albalá y Montánchez, Juan Rodríguez y Joaquín Plana, respectivamente.

El I Rallysprint Corazón de Extremadura cuenta con la promoción de ADISMONTA, Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra de Montánchez y Tamuja, y la intervención de los ayuntamientos de Montánchez y Albalá, que también se han volcado con la prueba, como localidades receptoras del inicio y cierre de la misma.

Las pruebas denominadas RALLYSPRINT, constan de un recorrido de menos de 250 kilómetros y un máximo de dos tramos cronometrados sobre asfalto. Los vehículos que se admiten a participar en esta modalidad son los mismos que figuran en el Campeonato de Rallyes.L a prueba es sobre carreteras de asfalto. La celebración de los tramos cronometrados se acogerá al Campeonato de Extremadura de Rallyes. De igual forma las Divisiones o Clases de Cilindradas, son las mismas del Campeonatode Rallyes.

Mapa general del rallye. / EL PERIÓDICO

Si echamos un vistazo al Mapa General del Rallye, se ha establecido un recorrido por la comarca Sierra de Montánchez y Tamuja, aprovechando una de sus emblemáticas zonas de sierra, en torno a la población de Montánchez. El Rallye cuenta con dos tramos cronometrados, marcados en rojo en este mapa, siendo el recorrido de enlace el que aparece marcado en azul.

Se harán tres pasadas en cada uno de esos tramos cronometrados.

El primer tramo cronometrado, llamado Tramo A: ROBLEDO, discurre por la carretera extrarradio Rivera Robledo, dirección a Montánchez.

El segundo tramo cronometrado, llamado Tramo B: QUEBRADA, discurre por la carretera CC-345 Montánchez dirección a la CC-344.

Se están difundiendo ya los mapas de zonas recomendadas de aparcamiento y visualización del rallye en cada uno de los tramos. Habrá microbuses a disposición del público para los asistentes a los distintos puntos de visualización y evitar así la congestión de coches.

La organización se muestra entusiasmada de la gran acogida que ha tenido la prueba, a la que se han inscrito más de 60 equipos, esto es, más de 120 personas, procedentes de Extremadura, Madrid, Andalucía, Asturias, Galicia y Castilla la Mancha, para competir en las tres modalidades que incluye el Rallye: Velocidad, Regularidad Sport y Regularidad Clásica. Dentro de la categoría de velocidad se contemplan vehículos adscritos a más de 15 categorías.

La prueba será puntuable para los siguientes trofeos: Campeonatos, Copas de Extremadura Rallyes de Asfalto 2026.

Campeonatos, Copas y Trofeos de Extremadura de Rallyes de Regularidad 2026.

Campeonatos, Copas de Madrid Rallyes de Asfalto 2026.

Campeonatos, Copas de Castilla la Mancha de Rallyes de Asfalto 2026.

El espectáculo está asegurado en los paisajes gastronómicas de la Sierra de Montánchez y Tamuja

El viernes 27, a las 20.00 horas se celebrará en la Plaza de España de Montánchez la ceremonia de salida/ pódium oficial, siendo precedida de la fase de verificaciones técnicas voluntarias.

El sábado 28, todos los pilotos participantes serán convocados en el Pabellón Deportivo de Montanchez a las 8 de la mañana y hacia las 11.25 horas dará comienzo el rallye con la salida del primer participante.

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La finalización y entrega de trofeos está prevista a partir de las 20.00 horas y se realizará en la localidad de Albalá, en las inmediaciones de la piscina municipal