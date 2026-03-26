Rugby
Cáceres acogió el Curso Nivel 1 World Rugby con lleno de participantes
La formación, organizada por la Federación Extremeña de Rugby con la colaboración del CAR Cáceres, reunió a 25 asistentes, el cupo máximo previsto
Cáceres acogió el pasado fin de semana la celebración del Curso Nivel 1 World Rugby L1, una actividad formativa organizada por la Federación Extremeña de Rugby con la colaboración del CAR Cáceres.
El curso fue impartido por los formadores de la Federación Española de Rugby, César Archilla y David Carreras, quienes destacaron la calidad de las instalaciones disponibles en la capital cacereña para el desarrollo de este tipo de iniciativas. La parte teórica se llevó a cabo en las aulas de la Ciudad Deportiva, mientras que las sesiones prácticas tuvieron lugar en el campo de rugby de El Cuartillo.
Cupo completo
La convocatoria superó las expectativas iniciales de la organización, al completarse el cupo máximo establecido, con un total de 25 participantes.
Todos aquellos alumnos que superen la formación obtendrán la certificación oficial de World Rugby L1, una acreditación que les habilita para entrenar equipos de categoría escuela hasta los 12 años.
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