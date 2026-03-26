LEYENDA
Carolina Marín anuncia su retirada: adiós a la leyenda del bádminton y del deporte español
La campeona olímpica en Río 2016 no ha podido superar la grave lesión de rodilla que sufrió en París 2024 y renuncia a un último baile en el Europeo de Huelva, su ciudad natal
Hasta aquí ha llegado. Lo ha intentado todo Carolina Marín para brindarse a sí misma y a la afición española una despedida a la altura de su leyenda. Pero su cuerpo, por desgracia, hace ya casi dos años que corresponde a las exigencias de su ambición. Sin poder hacerlo desde una pista, como le habría gustado, Carolina Marín, un mito del deporte español, dice definitivamente adiós.
Marín ha anunciado su retirada del bádminton mediante un vídeo publicado en sus redes sociales. La campeona olímpica en Río 2016 ha realizado el anuncio en su Huelva natal, donde va a celebrarse en el Europeo en el que la leyenda del deporte español aspiraba a retirarse, algo que no podrá hacer por sus lesiones.
"Quería que nos viéramos por última vez en una pista, pero no quiero poner en riesgo mi cuerpo por ello", ha argumentado la ya exjugadora de bádminton, ausente de la competición desde que se rompió la rodilla en las semifinales del torneo individual de los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando estaba a escasos puntos de colarse en la final por la medalla de oro.
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