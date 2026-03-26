Derbi pacense antes del parón de Semana Santa en Primera masculina

El baloncesto extremeño afronta este fin de semana la última jornada de Primera Nacional antes del parón de Semana Santa, con varios encuentros de gran interés tanto en categoría masculina como femenina. El foco principal estará en el derbi pacense entre el Vítaly La Mar BCBadajoz UEX y el BB Baloncesto Badajoz, un duelo directo por las posiciones altas de la clasificación que se disputará este sábado, a las 10.30 horas, en el pabellón del Campus Universitario de Badajoz.

En la Primera Nacional masculina, la jornada 20 arrancará con el choque entre el CBA Spain y el San Antonio Cáceres Basket, previsto para este viernes, a las 17.00, en el pabellón del Colegio Maristas de Badajoz. Media hora más tarde, a las 17.30 horas, el Escayolas Paco ADC Baloncesto recibirá al Graginsa UBA Almendralejo en el pabellón Juan Serrano Macayo de Cáceres.

La tarde continuará con el encuentro entre el Verde y Sostenible Mérida Masculino y el Electromercantil CB Plasencia, fijado para este viernes, a las 18.00, en el pabellón Ciudad Deportiva de Mérida. A las 19.00, el Politécnica UEX SM Basket se medirá al Maven Premium Guadalupe en el pabellón V Centenario de Cáceres.

El cierre de la jornada llegará con el atractivo derbi entre el Vítaly La Mar BCBadajoz UEX y el BB Baloncesto Badajoz, que se jugará este sábado, a las 10.30, en el pabellón del Campus Universitario de Badajoz. Además, en esta fecha descansará el Finca Sagrado Cáceres.

Liga Ribésalat

En la Primera Nacional femenina, el MF Renovables Al-Qázeres afrontará un exigente fin de semana con doble compromiso para ponerse al día en el calendario. El primero será ante el EBA, en partido correspondiente a la jornada 12, que se disputará este viernes, a las 19.00, en el Multiusos Ciudad de Cáceres. Un día después, el conjunto cacereño volverá a competir frente al Basket Cervantes Ciudad Real, en duelo aplazado de la jornada 11 programado para este sábado, a las 17.00, en el Puerta de Santa María de Ciudad Real.

También en la jornada 12 femenina, el Baloncesto Badajoz recuperará su partido pendiente ante el Gestoría Mercantil-CD Grupo 76 Alkasar, que se jugará este viernes, a las 19.00, en Las Palmeras de Badajoz.