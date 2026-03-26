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Ciclismo. Copa de España

El Extremadura Pebetero, ambicioso en la Aiztondo Klasika

La escuadra extremeña afronta este sábado una exigente cita de siete puertos puntuables con la intención de pelear por el podio

Entrenamiento del Extremadura Pebetero.

Entrenamiento del Extremadura Pebetero. / Cedida

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El Extremadura Pebetero retomará este sábado su calendario en la Copa de España con la disputa de la XXI Aiztondo Klasika-Memorial Txomin Perurena-Patxi Alkorta, cuarta prueba puntuable del certamen nacional. La formación extremeña llega a la cita con la recuperación de sus principales líderes y con el objetivo de firmar una actuación competitiva en una carrera marcada por la dureza del recorrido.

La prueba se disputará sobre 139 kilómetros entre Asteasu y Larraul, en un trazado que, pese a no ser especialmente largo, presenta una elevada exigencia física. El recorrido incluye 13 altos, siete de ellos puntuables, y concluye en el alto de Larraul, una subida final de 2,1 kilómetros al 6,4% de pendiente media que suele resultar decisiva para la clasificación.

La Aiztondo Klasika está considerada como una de las carreras más selectivas del calendario élite y sub-23. Sus continuos muros, las bajadas técnicas y el desgaste acumulado suelen romper pronto el pelotón y favorecer una carrera ofensiva, reservada a los corredores más fuertes y en mejor estado de forma. En esta edición, el pelotón estará compuesto por 25 equipos y un total de 150 ciclistas.

Exigencia

Entre las principales dificultades del trazado destacan las ocho ascensiones a Aduna, puntuable de tercera categoría en cinco ocasiones; el paso por Axibar; las dos subidas a Mendigain, con 3,2 kilómetros al 5,6% de pendiente media; y el ascenso a Alkiza, de segunda categoría, antes de la subida definitiva a meta.

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El Extremadura Pebetero recupera para esta cita a José Ramón Jiménez y Paco Fernández. Junto a ellos competirán Manuel Rodríguez, Gonzalo Pérez, Manuel Peñas y Pablo Antúnez. La escuadra extremeña confía en estar a la altura de sus posibilidades para pelear por los puestos de honor y mantener vivas sus opciones en la Copa de España.

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