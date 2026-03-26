El Extremadura Pebetero, ambicioso en la Aiztondo Klasika

El Extremadura Pebetero retomará este sábado su calendario en la Copa de España con la disputa de la XXI Aiztondo Klasika-Memorial Txomin Perurena-Patxi Alkorta, cuarta prueba puntuable del certamen nacional. La formación extremeña llega a la cita con la recuperación de sus principales líderes y con el objetivo de firmar una actuación competitiva en una carrera marcada por la dureza del recorrido.

La prueba se disputará sobre 139 kilómetros entre Asteasu y Larraul, en un trazado que, pese a no ser especialmente largo, presenta una elevada exigencia física. El recorrido incluye 13 altos, siete de ellos puntuables, y concluye en el alto de Larraul, una subida final de 2,1 kilómetros al 6,4% de pendiente media que suele resultar decisiva para la clasificación.

La Aiztondo Klasika está considerada como una de las carreras más selectivas del calendario élite y sub-23. Sus continuos muros, las bajadas técnicas y el desgaste acumulado suelen romper pronto el pelotón y favorecer una carrera ofensiva, reservada a los corredores más fuertes y en mejor estado de forma. En esta edición, el pelotón estará compuesto por 25 equipos y un total de 150 ciclistas.

Exigencia

Entre las principales dificultades del trazado destacan las ocho ascensiones a Aduna, puntuable de tercera categoría en cinco ocasiones; el paso por Axibar; las dos subidas a Mendigain, con 3,2 kilómetros al 5,6% de pendiente media; y el ascenso a Alkiza, de segunda categoría, antes de la subida definitiva a meta.

El Extremadura Pebetero recupera para esta cita a José Ramón Jiménez y Paco Fernández. Junto a ellos competirán Manuel Rodríguez, Gonzalo Pérez, Manuel Peñas y Pablo Antúnez. La escuadra extremeña confía en estar a la altura de sus posibilidades para pelear por los puestos de honor y mantener vivas sus opciones en la Copa de España.