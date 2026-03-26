Jorge Campillo firma un esperanzador inicio en el Hero Indian Open

Jorge Campillo volvió a dejar buenas sensaciones en el DP World Tour. El golfista cacereño cerró este jueves la primera ronda del Hero Indian Open en octava posición, con una tarjeta de 70 golpes, dos bajo par, y se mantiene en la pelea por los puestos de cabeza tras su brillante segundo puesto en el Hainan Classic de China.

El extremeño firmó un inicio sólido en el DLF Golf de Gurgaon, cerca de Nueva Delhi, en una jornada en la que el alemán Freddy Schott se situó como líder provisional con seis bajo par. A solo cuatro golpes del primer puesto, Campillo comparte la octava plaza.

Más españoles

La clasificación entre los españoles la encabeza Eugenio López-Chacarra, defensor del título, que acabó segundo con 67 golpes, cinco bajo par, después de una vuelta de menos a más. El madrileño terminó a un solo golpe de Schott tras recuperarse de un arranque irregular con siete birdies. Campillo concluyó empatado con Quim Vidal, ambos con -2, y por delante de Iván Cantero y Manuel Elvira, con -1. Más atrás quedan Ángel Ayora, con +2, y David Puig, con +5.