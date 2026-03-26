Mérida: 60 puntos para el ‘playoff; Cacereño: 45 para la salvación

El dato de referencia es claro: desde que nació la Primera Federación en la temporada 2021-22, entrar en el ‘playoff’ ha exigido de media 59,75 puntos, prácticamente 60, mientras que la permanencia se ha situado en 44,5, es decir, 45 en términos reales. Con ese listón afrontan las nueve últimas jornadas los dos equipos extremeños del grupo 1. El Mérida es 11º con 41 puntos y tiene la posición de ‘playoff’ a solo dos, mientras que el Cacereño es 18º con 30 y está a tres de la salvación. Ambos han disputado 29 partidos en un campeonato de 38, así que el margen empieza a estrecharse.

Tomando como referencia el listón más bajo de los dos grupos en cada campaña, entrar en el ‘playoff’ ha costado 60 puntos en 2021-22, 59 en 2022-23, 62 en 2023-24 y 58 en 2024-25. La permanencia, por su parte, ha pedido 45, 44, 43 y 46 puntos. Ese recorrido es el que convierte los casi 60 puntos en la frontera de referencia para pelear por la promoción y los 45 en la cifra práctica que ha marcado la salvación desde que existe la categoría.

El espejo del curso pasado

En el caso del Mérida, el precedente más útil además es propio. El equipo emeritense se metió la pasada temporada en el ‘playoff’ con 58 puntos, después de acabar 4º del grupo 2. Es el dato más bajo de siempre. Esa cifra queda ligeramente por debajo de la media histórica general, pero marca una referencia muy concreta para calibrar sus opciones reales. Traducido al presente, el conjunto romano necesitaría 17 puntos más en las nueve jornadas que le quedan para igualar aquel registro y acercarse así al terreno en el que ya supo amarrar la promoción hace solo un año.

Mientras tanto, el Cacereño afronta un reto diferente, aunque también con un marco bastante definido. La salvación está hoy a solo tres puntos, una distancia asumible, pero la serie completa de la Primera Federación desde 2021 invita a desconfiar de los cortes provisionales de marzo.

Si la salvación más barata de los dos grupos nunca ha bajado de 43 puntos (Real Unión, grupo 1, temporada 2023-24) y la media se va hasta 44,5, es decir, 45 en la práctica, el equipo verde necesita todavía un último tramo sólido para entrar en esa franja. En términos prácticos, eso significa sumar alrededor de 14 o 15 puntos más para colocarse en la zona en la que normalmente se asegura la continuidad.

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Ante gallegos

El fin de semana, además, les espera a ambos un cruce con acento gallego y ante rivales de media tabla. El Mérida recibirá el sábado al Racing de Ferrol, mientras que el Cacereño jugará en casa el domingo ante el Lugo. Es decir, tanto emeritenses como cacereños se medirán a dos equipos gallegos instalados en la zona templada de la clasificación, en partidos que pueden servirles para recortar terreno en sus respectivas peleas.

La conclusión es que ambos siguen con opciones reales, aunque con exigencias distintas. El Mérida está lo bastante cerca como para pelear de verdad por el ‘playoff’, pero su objetivo pasa por sostener un ritmo alto hasta el final. El Cacereño, por su parte, sigue vivo en la lucha por la permanencia, aunque obligado a convertir esa cercanía inmediata en una reacción continuada. A falta de nueve jornadas, la tabla les mantiene en carrera, pero los datos de la categoría desde 2021 dejan claro que el desenlace casi siempre exige bastante más de lo que sugiere el corte provisional.