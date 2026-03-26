Más allá del podio: cuando la escalada empieza fuera del muro

En ese día a día, entre entrenos y vida real, es donde Energy High Protein empieza a ocupar su lugar natural en la rutina de los que se cuidan.

Mañanas de auténtico rocódromo

Para muchos de los escaladores que llegarán a Cáceres, la jornada arranca mucho antes del primer pegue. Hay quien entra a trabajar a las ocho, deja a los niños en el cole y solo entonces encuentra una ventana de 40 minutos para activar el cuerpo. Otros simplemente aprovechan la primera hora del día para salir a caminar rápido por el barrio o hacer movilidad en casa. Ya sea en esas mañanas aceleradas o al salir del trabajo por la tarde, tener una fuente de proteína natural y fácil de integrar marca la diferencia entre llegar al muro con energía o con la sensación de ir siempre a medio gas. A sabiendas, Energy High Protein, elaborado con magro de cerdo cocido y 18 g de proteína por cada 100 g, nace justo para eso: para sumar proteína de calidad sin complicar la rutina, acompañando tostadas, ensaladas rápidas o un sencillo plato frío que se prepara en minutos.

La escalada tiene algo especial: exige fuerza, pero también cabeza, paciencia y capacidad de escuchar al propio cuerpo. Muchos de los participantes de Cáceres combinan sesiones de bloque explosivas con días más suaves de movilidad, yoga o simplemente paseos largos para recuperar. Y fuera de la élite, el patrón se repite: cualquier persona activa alterna momentos de máxima intensidad con otros de actividad ligera, desde una clase de zumba hasta un paseo con perro al atardecer.

En todas esas situaciones, lo que más se valora no es un producto “milagro”, sino un aliado discreto que encaje con una alimentación sencilla y natural. Por eso, Energy High Protein apuesta por una base de carne magra de alta calidad, con un 82% de carne magra y bajo contenido en grasa, pensado para quienes buscan cuidar la ingesta proteica sin renunciar a una cocina cotidiana, sana y muy accesible.

Comer bien como parte del entrenamiento

En la escalada, cada intento dura segundos, pero detrás hay horas de preparación: calentar, probar secuencias, descansar lo justo, escuchar sensaciones. Una alimentación equilibrada, con suficiente proteína, ayuda a que esa cadena funcione mejor: favorece la recuperación muscular, contribuye al mantenimiento de la masa muscular y da sensación de saciedad para no llegar a medio día con hambre descontrolada.

Energy High Protein se formula con proteína de origen natural y carnes magras nobles, lo que lo convierte en una opción interesante para construir platos que aporten proteínas de forma sencilla: en un bowl con verduras, como parte de una comida para llevar al trabajo o en una cena ligera después del rocódromo. Además, su perfil bajo en grasa, sin gluten ni lactosa, facilita que muchas personas con estilos de vida distintos lo integren en su día a día sin renuncias, reforzando esa sensación de bienestar que va más allá del propio entrenamiento.

Energy High Protein, un aliado para una dieta completa y rica en proteínas / Cedida

Una bolsa muy especial para más de 300 atletas

Durante la Copa de España de Escalada en Cáceres, más de 300 atletas recibirán una bolsa muy especial diseñada por una ilustradora extremeña, con ilustraciones a mano que recogen la flora y fauna de Extremadura. Dentro, encontrarán dos productos seleccionados para acompañar su forma de entender el deporte y el cuidado personal, entre ellos Energy High Protein Magro de Cerdo Cocido, que se presentará como una novedad pensada para quienes quieren seguir cuidándose cuando el foco ya no está en la competición. Más que un obsequio puntual, esta bolsa simboliza una forma de entender la relación entre alimentación, territorio y rendimiento: productos que nacen con vocación de acompañar rutinas reales, con ingredientes de calidad y una propuesta centrada en el bienestar. La presencia de Energy High Protein en este contexto no busca “vender” un producto, sino reforzar su vínculo con un estilo de vida activo, consciente y conectado con el entorno.

¿Por qué elegir Energy High Protein? / .

Aunque Cáceres reúna a deportistas de élite, el mensaje que hay detrás de Energy High Protein mira mucho más allá del podio. Piensa tanto en quienes se cuelgan de presas imposibles como en quienes salen a caminar cada tarde para desconectar, en la persona que empieza a correr por primera vez como en quien combina gimnasio, escalada y senderismo de fin de semana.