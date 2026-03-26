Repesca para el Mundial: de la ansiedad de Italia al último gran reto de Lewandowski

Mientras España prepara un amistoso contra Serbia como reemplazo de la cancelada Finalissima y mientras Brasil y Francia se miden en un duelo pachanguero con aroma a final mundialista, Italia tiembla. La tetracampeona del mundo, un palmarés solo superado por la 'canarinha', se enfrenta a un abismo sin parangón. Superada por la Noruega de Haaland, Odegaard y Sorloth en la fase de clasificación, la selección italiana afronta su tercera repesca consecutiva, con la losa de haber fracasado en las dos anteriores.

Porque conviene recordar que Italia ya se quedó fuera de las ediciones de 2018 y 2022, en contraste con su victoria en la Eurocopa jugada en 2021. Un trauma para un país que solo se había ausentado hasta entonces de dos Mundiales en toda su historia: el inaugural de 1930, boicoteado por muchas selecciones europeas por su disputa en Sudamérica, y el de 1958, eliminada por Irlanda del Norte en la fase clasificatoria. El combinado norirlandés, curiosamente, es su primer obstáculo para conseguir una plaza para el Mundial de este verano.

Entrenamiento de la selección de Italia. / MICHELE MARAVIGLIA / EFE

Primero Irlanda del Norte; después, Gales o Bosnia

Hace ocho años, Suecia fue el verdugo italiano. Hace cuatro, ese rol lo ejerció Macedonia del Norte. Ahora, si es capaz de superar este jueves a Irlanda del Norte en Bérgamo, tendrá que viajar a Gales o a Bosnia-Herzegovia el próximo martes para conseguir su billete. No existe margen para el error. La repesca europea se distribuye en cuatro rutas en formato 'final four' a partido único. Las ocho semifinales se juegan este jueves (20.45 horas) y los ganadores de todas ellas se enfrentan el martes en las cuatro finales.

"Cargo con todo un país, la presión es enorme. Es el partido más importante de su carrera", reconocía este miércoles el mito Gennaro Gattuso, campeón del mundo en 2006 como futbolista y nombrado seleccionador hace menos de un año, después de que un 3-0 frente a Noruega se llevara por delante a Luciano Spalletti.

Robert Lewandowski, con Polonia. / Leszek Szymanski / EFE

Polonia se enfrenta a Albania

En el mismo escenario se encuentra Polonia, con Robert Lewandowski buscando el que sería su tercer Mundial (jugó los dos últimos) y, ya con 37 años, ya con seguridad el último. Su trayecto hasta la cita de EEUU, Canadá y México dibuja un primer enfrentamiento contra Albania en Varsovia y, en caso de éxito, un segundo fuera de casa contra el ganador del Ucrania-Suecia, que se enfrentan este jueves en el Ciutat de València, debido a la guerra que se vive en suelo ucraniano desde hace cuatro años.

En las otras dos 'final four' europeas, Turquía y Dinamarca asoman como los dos grandes favoritos para cerrar la nómina mundialista. Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Austria, Suiza, España y Escocia ya hicieron su trabajo logrando la clasificación directa.

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La repesca intercontinental

Quedan otras dos plazas no europeas por otorgar de cara al Mundial de este verano, que se resolverán en sendos torneos en México entre selecciones del resto de confederaciones. Este jueves, Nueva Caledonia y Jamaica se enfrentan para determinar quién se juega una de esas plazas el martes contra República Democrática del Congo, con ambos partidos en Guadalajara. Monterrey, por su parte, acoge los duelos entre Bolivia y Surinam y el del ganador de este partido contra Irak.