‘Tod@s Olímpic@s’ visita ya los centros extremeños en su nueva edición

La Fundación Jóvenes y Deporte, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, coordina y desarrolla, desde principios de marzo, las sesiones de la nueva edición del programa ‘Tod@s Olímpic@s’, desarrollado por el Comité Olímpico Español (COE) y que la propia FJyD se encarga de implementar en nuestra región desde sus inicios en 2017. En total, serán 44 centros los que alberguen sesiones en este 2026, con reparto equitativo entre las provincias de Cáceres y Badajoz, con 22 centros de cada una de ellas, que se realizarán durante los meses de marzo, abril y mayo de 2026.

Grandes deportistas

En ese sentido, el programa, destinado escolares de 4º, 5º y/o 6º de Educación Primaria, así como a colegios de Educación Especial, vuelve a tener una presentación didáctica de aproximadamente una hora de duración, en la que deportistas de máximo nivel de nuestra región, como la dos veces olímpica Laura Campos (gimnasia artística) y el campeón de España José Manuel Tovar (triatlón), transmiten al alumnado sus experiencias deportivas y personales, haciendo especial hincapié en los valores del olimpismo y del deporte en general, al mismo tiempo que hacen un recorrido por la Historia de los Juegos Olímpicos (tanto de verano como de invierno) y del equipo Olímpico Español, charla a la que le sigue una experiencia práctica, de aproximadamente otra hora de duración con material deportivo homologado de las federaciones olímpicas.

Anécdotas y curiosidades tienen, así mismo, cabida en esta actividad en la que las y los escolares conocen de qué forma valores como la igualdad, el respeto, la superación, el esfuerzo y la constancia, fueron clave en el desarrollo deportivo y personal de deportistas y realizan todas las preguntas que desean, consiguiendo de este modo una interacción directa. Además, el COE remite a los centros, a posteriori, el certificado digital de la realización de la actividad en su centro educativo.

Más de 400 sesiones

El recuento desde su primera edición arroja datos de más de 400 sesiones y más de 8.000 escolares asistentes a ‘Tod@s Olímpic@s’. En esta ocasión, el programa ha visitado ya centros educativos de localidades como Pinofranqueado, La Garrovilla, Castuera, Navalvillar de Pela, Alagón del Río, Eljas, Badajoz, Almendralejo, Cilleros, Casatejada, La Roca de la Sierra o Jerte, con Valdivia y Fregenal de la Sierra pendientes para cerrar el mes de marzo.

En abril, tendrán su turno colegios de Garrovillas de Alconétar, Coria, Majadas de Tiétar, Montánchez, Entrerríos, Maguila, Puebla de Alcocer, Plasencia, Zarza de Granadilla, Higuera de la Serena, Zorita, Cabrero y Mérida. El programa terminará su calendario en mayo, visitando al alumnado de centros de las localidades de Hornachos, Villafranca de los Barros, Cáceres, Casas del Castañar, Malpartida de Plasencia e Ibahernando.

Con esta acción dual, teórico-práctica, se consigue por tanto abordar los Valores Olímpicos desde un enfoque transversal, y acercar al alumnado diferentes materiales utilizados en la alta competición tales como una carabina de Tiro Olímpico, armas de Esgrima, una jabalina como muestra de las pruebas de lanzamiento de Atletismo, unos palos de Golf, etc., ejemplificando así esa doble función: se acerca la realidad del deporte de élite a la población escolar y se dan a conocer muchos deportes, en ocasiones desconocidos para el alumnado.

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La FJyD celebra que el COE haya vuelto a confiar en el trabajo de la entidad para traer a nuestra comunidad autónoma. nuevamente este programa, que alcanza ya nueve ediciones consecutivas en los centros educativos de la región, de todos los tamaños y de titularidad pública y privada, sin distinción alguna, dando espacio a la educación transversal en valores, utilizando como vehículo el deporte y, en este caso, algo tan importante y lleno de grandes enseñanzas como es el olimpismo y todo lo que lo rodea.