Víctor Teomiro, la garganta del Multiusos cacereño

Víctor Teomiro es un personaje emergente y transversal en el baloncesto cacereño: comparte las funciones de ‘speaker’ en el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura y el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. En el ADN lo lleva como ‘catovi’ de nueva generación (35 años), nacido en la zona de la plaza de toros y actual vecino de La Concepción, en la antigua casa de su abuela. Estudió en el Colegio San José y el Instituto El Brocense, completando Derecho en la UEx.

Su perfil mezcla arraigo, desparpajo y una facilidad innata para conectar con el público. Cursó el máster de acceso a la abogacía, aunque pronto entendió que aquel no era su camino y se puso a trabajar en una academia de preparación de oposiciones, donde coordina cursos a nivel regional después de haber empezado como preparador de legislación.

Pero su auténtica vocación es el espectáculo, que ha respirado en distintas facetas. El componente escénico le viene de casa. Su madre es la soprano Ana Peromingo, a la que debe su vocación. Desde pequeño aprendió a tocar la trompeta y ha hecho sus incursiones como actor, con papeles en representaciones como La Pasión Viviente, donde incluso ha encarnado a Jesucristo.

El baloncesto

Ese gusto por el escenario, la voz y la interpretación encontró otra vertiente en el deporte en vivo. El Al-Qázeres, de la mano de su presidenta, Ana Álvarez, le propuso coger el micro del Multiusos al principio de la temporada 2024-25. «Le dije que si le parecía buena idea, pues adelante. Soy muy lanzado, de no pensármelo mucho», recuerda. El Cáceres, al que le llamó la atención su estilo, le incorporó el pasado verano.

Y es que es una vocación larvada desde niño. «Cuando jugaba al FIFA en la consola me ponía yo a retransmitir los partidos», cuenta entre risas. De ahí aparece también esa «profesión frustrada» de periodista deportivo que confiesa llevar dentro. Antes de poner voz a los equipos de Cáceres, ya era aficionado en la grada. Después llegó el salto al parqué y, con él, la posibilidad de convertir cada partido en algo más que un evento deportivo, intentando animar al público.

Su papel consiste en «acompañar al aficionado y mantener viva la energía de la grada, tanto en los buenos como en los malos momentos». Y no siempre es fácil, particularmente con el equipo masculino, que en la primera vuelta no ganó ni un partido como local. «Aun así, nunca perdí el tono», destaca. A menudo se apoya en la música que pincha durante los partidos, otra de sus funciones.

Víctor Teomiro, durante un encuentro. / Álvaro Vázquez

Teomiro sostiene que ser ‘speaker’ requiere varias cosas a la vez: «tener un poco de morro, tener voz y sobre todo mucha improvisación y ser un poco dicharachero». Detrás hay un trabajo menos visible, casi artesanal. Cuida especialmente la forma de nombrar a los jugadores, sobre todo a los extranjeros. «Reviso plantillas, busco vídeos y rastreo en las redes sociales para aprender la pronunciación correcta y no fallar en un detalle que considero importante», apunta. También escucha a los propios jugadores: Lance-Amir Paul, el base del Cáceres, le pidió que le presentase como «the lion» («el león»). Ahí deja otra precisión: «Leveque se pronuncia como se lee, lo mismo que Strikker, según me han dicho ellos mismos», advierte sobre dos de los principales referentes del conjunto que dirige Jacinto Carbajal.

Optimista

A los dos equipos les quedan retos importantes en lo que resta de temporada y él los convierte en propios. «Me hace mucha ilusión estar en los ‘playoffs’ de la Liga Femenina Challenge con el Al-Qázeres, que el año pasado no se clasificó y creo que esta temporada sí lo logrará. Y el Cáceres va ahora como un tiro y creo que nos puede dar muchas alegrías en la lucha por subir», dice. De las mujeres destaca el buen ambiente que detecta entre ellas, «con las gallegas y las portuguesas al frente». El sábado afina la garganta para la visita del Baloncesto Sevilla. Sobre los hombres está deseando proclamar que Erikas Kalinicenko vuelve a saltar a la pista un año después de su lesión.