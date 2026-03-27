ADISMONTA, territorio gravel y gourmet para completar la escapada a la Copa de España de Escalada en Cáceres

La celebración de la Copa de España de Escalada, que se desarrollará los días 28 y 29 de marzo en el Rocódromo Alberto Ginés de Cáceres, se convierte también en una oportunidad para descubrir la Sierra de Montánchez y Tamuja, un destino impulsado por ADISMONTA donde el turismo activo se une al gravel, la dehesa y una gastronomía con identidad propia.

La Copa de España de Escalada en Cáceres atraerá a deportistas, acompañantes y aficionados dispuestos a disfrutar de una gran cita nacional. Pero más allá de la competición, el viaje puede transformarse en una escapada mucho más completa. Muy cerca de la capital cacereña, la comarca Sierra de Montánchez y Tamuja, ofrece al visitante una propuesta diferente: naturaleza, deporte, carreteras secundarias, pueblos con encanto y una despensa excepcional en pleno corazón de Extremadura.

SIERRA DE MONTANCHEZ / EL PERIÓDICO

Porque si algo define a este territorio es que aquí hay tanto de todo. Tanto paisaje como sabor. Tanto patrimonio como aventura. Tanto calma como emoción. Y esa diversidad convierte a la comarca en el complemento perfecto para quienes llegan a Cáceres atraídos por el deporte y deciden alargar la experiencia con una inmersión auténtica en una de las zonas con más personalidad de la provincia.

Un destino activo en el corazón de Extremadura

La Sierra de Montánchez y Tamuja se perfila como un territorio donde el turismo no se limita a mirar, sino que se vive. Quien llega hasta aquí descubre un espacio donde el relieve alterna sierras, dehesas y llanos; donde cada carretera invita a perderse sin prisa; y donde el paisaje se convierte en parte esencial del viaje.

En ese contexto, la comarca ha encontrado en el deporte una de sus grandes señas de identidad. Y especialmente en el gravel, una modalidad que encaja a la perfección con la esencia de este territorio. Hablar hoy de Sierra de Montánchez y Tamuja es hablar de un espacio que se consolida como territorio gravel, con rutas, caminos y paisajes que invitan a descubrir Extremadura a otro ritmo, desde la autenticidad y el respeto al entorno.

Para quienes se desplacen a la Copa de España de Escalada en Cáceres, la propuesta resulta especialmente atractiva: combinar la intensidad de una gran competición con una escapada por un territorio donde el ejercicio, la naturaleza y la sostenibilidad forman parte de la misma experiencia.

ADISMONTA, territorio gravel y gourmet para completar la escapada a la Copa de España de Escalada en Cáceres / ADISMONTA

ADISMONTA, territorio gravel

La Sierra de Montánchez y Tamuja ha sabido convertir sus características naturales en una oportunidad turística de primer nivel. Su orografía, la red de caminos, las carreteras que serpentean entre dehesas y olivares y la tranquilidad de sus paisajes hacen de esta comarca un escenario ideal para el cicloturismo y, en especial, para el gravel.

No se trata solo de practicar deporte, sino de hacerlo en un lugar que invita a saborear cada kilómetro. Aquí el camino no es únicamente un trayecto, sino una forma de conocer el territorio. Cada ruta conecta pueblos, miradores naturales, explotaciones agroalimentarias y rincones donde la tradición extremeña sigue latiendo con fuerza.

Ese es uno de los grandes valores de ADISMONTA: haber entendido que el turismo activo puede ir de la mano del desarrollo local, del respeto al paisaje y de una forma regenerativa de viajar. El visitante no encuentra únicamente rutas o pruebas deportivas, sino una comarca que ha hecho del movimiento, el sabor y la autenticidad una misma marca de identidad.

Sierra de Montánchez y Tamuja. / EL PERIÓDICO

Un viaje donde deporte y gastronomía se dan la mano

Si la escalada representa el esfuerzo, la superación y la emoción de la altura, la Sierra de Montánchez y Tamuja ofrece la mejor recompensa al final del camino. Porque esta es también una comarca para comerla.

La gastronomía aquí no es un complemento, sino una parte esencial de la experiencia. El gran emblema es, sin duda, el jamón ibérico de Montánchez, uno de los productos más reconocidos de Extremadura. Su prestigio se apoya en un microclima privilegiado, en una curación lenta y natural y en una tradición centenaria que ha convertido este manjar en uno de los grandes tesoros de la comarca.

Junto a él aparece otro de los símbolos del territorio: el higo calabacita, pequeño en tamaño pero enorme en personalidad. Su sabor y textura lo han convertido en referencia internacional y en la base de elaboraciones gourmet que hoy son carta de presentación de la zona. A su lado, quesos de oveja, vinos, embutidos y otros productos singulares completan una oferta que nace de los recursos propios de la tierra y del saber hacer de quienes la trabajan.

Hablar de Sierra de Montánchez y Tamuja es hablar, por tanto, de un destino donde el paisaje también se degusta. Donde la dehesa no solo se contempla, sino que explica la calidad de los ibéricos. Donde los llanos y los pastos están detrás de quesos intensos y honestos. Y donde cada mesa ayuda a entender mejor el territorio.

Jamon. / ADISMONTA

Paisajes gastronómicos para una escapada diferente

Uno de los grandes aciertos de la Sierra de Montánchez y Tamuja es haber unido sus atractivos en una misma narrativa. Aquí el viajero puede recorrer caminos, descubrir pueblos, disfrutar de un entorno natural privilegiado y terminar la jornada frente a una tabla de ibéricos, un queso de oveja o un dulce de higo elaborado con mimo.

Ese equilibrio entre turismo activo y cultura gastronómica convierte a la comarca en una escapada muy competitiva para quienes visitan Cáceres por la Copa de España de Escalada. Frente a otros destinos donde el viaje se limita al evento, ADISMONTA propone al visitante ampliar su estancia y descubrir un territorio donde hay planes para todos los gustos.

Hay tanto de todo porque hay historia, paisaje, carreteras para pedalear, senderos, dehesa, sabores reconocibles y pueblos que conservan una fuerte personalidad. Y todo ello en una ubicación estratégica, en el corazón de Extremadura, muy bien conectada con algunos de los grandes focos turísticos de la región.

Mucho más que una visita: una experiencia

Por eso, quienes lleguen a Cáceres para disfrutar de la Copa de España de Escalada encontrarán en la Sierra de Montánchez y Tamuja una razón más para quedarse. Porque muy cerca les espera una comarca que ha hecho del deporte, el gravel, el producto gourmet y la autenticidad su mejor carta de presentación.