Baloncesto. Segunda FEB
El Cáceres da casi por hecho que Kalinicenko volverá ante el Clavijo
El jugador viajará con sus compañeros y puede reaparecer este domingo tras más de un año de baja
Todo apunta a que Erikas Kalinicenko debutará con el Cáceres Patrimonio de la Humanidad en la presente temporada este domingo en la pista del Claviijo (12.00 horas). El alero lituano ha entrenado con bastante normalidad con el resto de sus compañeros durante esta semana. Culminará así un largo proceso de recuperación tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en marzo del año pasado, y está en disposición de ayudar sobre la pista en un encuentro oficial.
«No ha sido al cien por cien, pero ya ha participado en el contacto, en el ‘arriba y abajo’ y hemos considerado que viaje a Logroño con nosotros y que esté preparado», señaló con cautela este viernes Jacinto Carbajal. El técnico no se atrevió a asegurar que fuese a alinearle, pero sí dijo que ‘Erik’, como es conocido en el vestuario, «está en disposición de que le podamos dar minutos».
En el Cáceres hay muchas esperanzas de que sea un gran ‘fichaje’ de cara a la recta final de la temporada, aunque con precauciones y sabiendo que no puede ser el mismo jugador que lideraba al Cáceres en anotación cuando se lesionó. «Ojalá que vuelva con buenas sensaciones, que se pueda integrar bien en lo que tenemos ahora mismo construido y que nos aporte», dijo Carbajal.
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