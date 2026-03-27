Cobos dice que el Cacereño no debe mirar a largo plazo

El entrenador del Cacereño, Julio Cobos, dejó claro en su última comparecencia pública, la de este viernes tras la sesión de entrenamiento con su plantilla, que la lucha por la permanencia entra en su fase decisiva, aunque lanzó un mensaje de calma respecto a la cifra de puntos necesaria para lograrla, en la antesala del partido de este domingo (21.00 horas, Príncipe Felipe) ante el Lugo. A falta de nueve jornadas para el final, el técnico reconoció que la salvación suele situarse en torno a los 45 puntos, una referencia habitual en la categoría, pero que ello, recordó, no puede trasladarse a términos exactos.

No obstante, evitó fijarla como una meta cerrada: «No sé exactamente cuántos puntos van a ser, más o menos se viene moviendo en eso», explicó, recordando además que el curso pasado la permanencia estuvo en cifras similares. En esa misma línea, Cobos apuntó que la cifra final podría variar ligeramente: «Va a estar ahí, 45, 44, 46…», dejando claro que no hay un número exacto que garantice el objetivo. Más allá de los cálculos, el entrenador insistió en que el equipo no debe centrarse en la cuenta global. «Nosotros nos centramos no en lo a largo plazo, sino en el siguiente partido", subrayó. De hecho, advirtió de los riesgos de mirar demasiado lejos en la clasificación: «Si empiezas a pensar todos los puntos que tienes que sumar, a lo mejor nos deprimimos».

Por ello, su mensaje al vestuario es claro: ir partido a partido y sumar de tres en tres. «Lo principal es centrarnos en el siguiente partido, tratar de sumar los tres puntos y después en el siguiente», concluyó. Una hoja de ruta basada en la regularidad con el objetivo de que el Cacereño alcance la permanencia sin una presión añadida por las matemáticas.

Todos sanos

En el apartado de plantilla, el técnico verde destacó una noticia positiva poco habitual durante el curso: por primera vez en la temporada no cuenta con bajas, lo que le permite disponer de todos sus efectivos para afrontar el compromiso. De todas formas, el lateral Oussama no está aún listo en cuanto a ritmo para partidos, asumió. Continúa con su proceso de adaptación y puesta a punto, todavía deberá esperar su oportunidad para tener protagonismo en el equipo.

Esta circunstancia supone un alivio para el cuerpo técnico, que ha tenido que lidiar durante muchos tramos del campeonato con ausencias importantes, por lo que poder contar con el grupo al completo amplía las opciones tácticas y la competencia interna en un momento clave, dijo Cobos.