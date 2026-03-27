Frodo: «Sé que mi momento va a terminar llegando»

El Extremadura espera el partido de este domingo ante la Deportiva Minera como una auténtica final por adelantado para estar en los puestos de playoff a final de temporada en el grupo cuarto de Segunda Federación. Ganar al cuadro murciano no va a ser sencillo, ya que hablamos de uno de los equipos más en forma de las últimas 10 jornadas.

Durante la previa del partido ha hablado en sala de prensa Frodo, delantero del Extremadura, que ha destacado la importancia de ser fuetes en casa: «sabemos que tenemos que salir a darlo todo y a ganar, sobre todo con nuestra gente», afirmó.

El jugador leonés subrayó la evolución positiva del equipo en las últimas semanas, tanto a nivel físico como colectivo. «Cada vez estamos mejor, trabajamos como bestias y se nota en el campo», señaló, mostrando confianza en que el trabajo realizado se traduzca en resultados. Además, destacó el papel de la afición como factor determinante: «Aquí siempre jugamos con uno más. Seguro que este domingo será igual y necesitamos ese apoyo para conseguir los tres puntos».

En el plano personal, Frodo reconoció que no está contando con todos los minutos que le gustaría, pero se mostró tranquilo y convencido de que su oportunidad llegará. «Estoy entrenando al máximo, el míster lo ve y sé que va a llegar mi momento. Estoy preparado», aseguró. El delantero también admitió su deseo de volver a ver puerta: «Tengo muchas ganas de marcar, pero lo importante es que mis goles sirvan para que el equipo gane».

Frodo, que fue firmado como el máximo goleador de todos los grupos de Segunda Federación, sólo lleva tres tantos en liga y tiene ganas de romper esa sequía para volver a sentirse importante en Almendralejo.

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El retorno

En la Deportiva Minera el protagonista es Kike Carrasco. El jugador de Almendralejo regresa a casa para vetirse de rojillo en el Francisco de la Hera y enfrentarse al equipo que siempre quiso de niño. Será un partido especial y con muchos familiare suyos en las gradas. Kike Carrasco fue canterano del Extremadura y llegó a debutar en Segunda División en la anterior etapa antes de emprender una carrera que lo ha llevado por Cádiz, Atlético Sanluqueño, Alcoyano y San Fernando.