Jorge Campillo, en el par del campo en el Hero Indian Open

Jorge Campillo se mantiene en la pelea en el Hero Indian Open después de una segunda jornada que no pudo completarse este viernes por falta de luz y que se reanudará este sábado. El golfista cacereño ocupa provisionalmente la 23ª posición, todavía con margen para seguir escalando en un torneo que vuelve a exigir al máximo en el DLF Golf & Country Club de Gurgaon, cerca de Nueva Delhi. Actualmente firma el par.

Tras su buen arranque del jueves, Campillo conserva opciones de acercarse a los puestos de cabeza en una clasificación marcada por la igualdad. El liderato provisional corresponde al español Eugenio López-Chacarra, defensor del título, con un total de -8.