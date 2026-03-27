El Mérida se juega mucho ante el Racing de Ferrol

Después de una semana en la que Romanito, la mascota del Mérida, ha recorrido los colegios de la ciudad para contribuir a crear el mejor ambiente posible en el Romano, llega la hora de la verdad para el equipo de Fran Beltrán. Este sábado, a partir de las 18.30 horas, el conjunto emeritense afronta un encuentro de enorme importancia ante el Racing de Ferrol, un duelo directo en la pelea por la zona alta que puede marcar buena parte del desenlace de la temporada.

El Mérida necesita reencontrarse con la victoria en casa y demostrar que los dos últimos tropiezos en el Romano han sido solo un accidente dentro de una campaña en la que, hasta hace poco, se había mostrado como uno de los equipos más fiables del grupo como local. Así lo reconocía el propio Fran Beltrán en la previa, al definir el choque como “un partido muy determinante”. No es para menos: ganar permitiría a los emeritenses seguir plenamente enganchados a la pelea por el play off hasta el final, mientras que una derrota obligaría a firmar un tramo final prácticamente perfecto.

La clasificación añade todavía más peso al partido. El Mérida arranca la jornada a dos puntos de la quinta plaza, aunque el equipo que la ocupa cuenta con un partido menos, y a tres del cuarto y del tercero. Enfrente estará un Racing de Ferrol que solo tiene un punto más, por lo que el valor de los tres puntos es doble: además de sumar, impedirían que un rival directo lo hiciera. A ello se suma otro factor importante, ya que tras el empate a dos de la primera vuelta, quien gane este sábado se llevará también el goal average particular, un detalle que puede acabar teniendo mucho peso en una lucha tan apretada.

Dos bajas

En el apartado de bajas, Fran Beltrán no podrá contar con Pipe, que continúa lesionado, ni con Benny Dibrani, convocado con la selección sub-21 de Albania. Además, el técnico deslizó que hay algún jugador con molestias, aunque prefirió no dar pistas sobre su estado.

El entrenador romano también puso el foco en la distinta presión con la que llegan ambos conjuntos. Sobre el Racing de Ferrol, apuntó que quizá tenga una mayor exigencia externa por la inversión y las expectativas generadas en torno a su proyecto, aunque dejó claro que eso no altera el planteamiento del Mérida. En el vestuario emeritense, el discurso sigue siendo el de la ambición, la confianza y la convicción de que el equipo puede competir de tú a tú con cualquiera.

Se espera además un gran ambiente en el estadio gracias a la celebración del Día de la Infancia, una iniciativa que debe traducirse en una importante presencia de aficionados en las gradas. Beltrán confía en que el Romano vuelva a empujar como en las grandes citas y recordó el precedente del partido ante el Cacereño, deseando que se repita el ambiente, e incluso con mejores sensaciones futbolísticas. El técnico admitió que el equipo viene de una racha irregular, con dos encuentros muy flojos ante Talavera y Guadalajara, pero también con actuaciones de mucho nivel fuera de casa frente al segundo y al tercero. Por eso, considera fundamental recuperar la energía que tantas veces ha encontrado el equipo al calor de su afición.

Valentía mutua

Del Racing de Ferrol espera un rival valiente, con intención de llevar la iniciativa, presionar alto y darle ritmo al encuentro. Y precisamente en ese tipo de partido, abierto y exigente, cree Beltrán que su equipo se siente cómodo.

En cuanto al posible once, todo hace indicar que podría repetir la alineación que tan buenas sensaciones dejó en Lezama. Lo que parece menos probable es que regrese a un sistema con dos delanteros. El técnico explicó que el rival puede alternar durante el partido entre defensa de cuatro y de cinco, lo que obliga a ajustar matices en ataque, aunque dejó entrever que el equipo funcionó mejor con una única referencia ofensiva en el último compromiso.

Una de las pocas dudas podría estar en la banda derecha, donde Carlos Doncel aspira a entrar en el once en lugar de Javi Areso. Su presencia dependerá del estado físico con el que llegue tras una lesión importante. Beltrán fue claro al respecto: considera a Doncel un futbolista diferencial, una de las piezas clave del equipo, pero también recordó que todavía necesita recuperar regularidad y ritmo competitivo. El técnico incluso reconoció que en Guadalajara se equivocó al alinear de inicio a dos jugadores que venían de lesión, algo que acabó pasando factura en la energía del equipo. En un conjunto que basa buena parte de su fortaleza en la presión y la intensidad, ese aspecto puede resultar decisivo.