El minibasket de Extremadura evalúa su nivel en el Campeonato de España

Las selecciones extremeñas de minibasket ponen rumbo al Campeonato de España. La expedición partió este viernes hacia Salou y Reus para afrontar desde este sábado una nueva edición del Campeonato de España, una de las citas más especiales del calendario formativo nacional y que se prolongará hasta el 1 de abril.

Extremadura acudirá a la competición con sus dos combinados autonómicos, masculino y femenino, después de varias semanas de trabajo y de las últimas jornadas de tecnificación celebradas durante el mes de marzo. En ellas, cuerpos técnicos y jugadores ultimaron la preparación de una cita en la que la región volverá a estar representada tanto en la pista como en el estamento arbitral, con la presencia de Mon Mendoza y Mateo Medina. Además, todos los encuentros podrán seguirse íntegramente a través del canal FEB

Selfi del equipo masculino. / FexB

Los chicos

La selección masculina, encuadrada en el grupo D, será la primera en entrar en escena. El conjunto extremeño debutará este sábado 28 de marzo a las 13.30 horas frente a País Vasco. Ya en la jornada del domingo 29 afrontará un exigente doble compromiso: a las 9.30 horas ante Galicia y a las 17.30 horas frente a Ceuta.

El combinado masculino está dirigido por Enrique Romero, con Manolo Castillo como ayudante, e Isa Moreno como delegada. La lista de jugadores la forman Alberto Cabezudo y Manuel Cabezudo (B Monesterio), Arturo Pacheco (BB Baloncesto Badajoz), Iñaki Uriz (BCB), Antonio Jiménez y Jesús Martín (CBF San José - Inicia), Conrado Gómez, Daniel López, Hugo Boyero, Nicolás Porras y Pablo Huete (CD Josefinas), y Álvaro Vigario (CP Bosco Mérida).

El equipo femenino de Extremadura. / FexB

Las chicas

Por su parte, la Selección Extremeña Mini Femenina, también integrada en el grupo D, debutará el sábado 28 a las 15.30 horas frente a Galicia. El domingo tendrá igualmente doble jornada, con partidos a las 11.30 horas contra Canarias y a las 19.30 horas frente a Ceuta.

El cuadro femenino estará liderado por Amalia Campos como seleccionadora, acompañada por Laura Pérez y Esther Moreno en el cuerpo técnico. La convocatoria la integran Candela Mena y Jara Muñoz (BB Baloncesto Badajoz), Carla Fernández, Carmen Muñoz, Elsa Barras y Telma Díaz (CB Al-Qázeres), Ariadna Dávila (CBF San José - Inicia), Carla Rodríguez (CD Sportmaking), Edurne Padilla y Lucía Hernández (CP Miralvalle), y Lucía Gijón y Marina Alfonso (Josefinas - San Antonio).

Máxima ilusión

Ambas selecciones son el reflejo del trabajo que se viene desarrollando desde hace meses en el baloncesto de formación extremeño, con representación de clubes de distintos puntos de la comunidad y una apuesta decidida por el crecimiento deportivo y personal de sus jóvenes jugadores y jugadoras.

Con ilusión, compromiso y el orgullo de representar a Extremadura, los dos equipos afrontan un campeonato que volverá a reunir a las mejores canteras del baloncesto nacional y que supondrá una gran experiencia competitiva y formativa para toda la expedición.