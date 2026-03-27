El Miralvalle recibe al mejor equipo del grupo, el Segle XXI

El Hierros Díaz Extremadura Miralvalle recibe este sábado al Segle XXI en la jornada 24 de la LF2, en un partido con poco en juego a nivel clasificatorio para ambos equipos. El conjunto placentino es 10º con un balance de 9-14, lejos de la pelea por arriba y también con margen sobre la zona baja. Mientras, el Segle XXI, lleno de jóvenes talentos, llega como líder del grupo con 19 victorias en 23 partidos, pero no puede acceder a la fase de ascenso a Liga Femenina Challenge por su condición de equipo tutelado por la Federación Española. El encuentro se disputará a las 18.30 horas en ‘la Bombonera’.

La principal lectura competitiva del choque pasa por ahí: no hay presión clasificatoria real. Miralvalle afronta el partido con el reto de competir bien ante el mejor equipo de la liga regular, pero sin una necesidad urgente de ganar más allá de ofrecer buena imagen. Y en el caso del Segle XXI, su condición es todavía más singular, siendo vivero de futuras jugadoras estelares en el basket nacional.

Así que el partido se presenta más como una prueba de nivel y orgullo competitivo que como una final clasificatoria. Para Miralvalle, medirse al líder en casa supone una buena ocasión para cerrar esta fase del curso dejando una imagen sólida y para intentar romper la dinámica de la última jornada, en la que cayó en la pista de El Plantel GMASB por 75-58.