Monumento Natural Los Barruecos, uno de los mejores espacios para el búlder en Naturaleza

El Monumento Natural Los Barruecos, ubicado a tan solo 10 kilómetros de la capital cacereña, reúne todas las características necesarias para convertirse en un destino de referencia del búlder en naturaleza, no solo en Extremadura, sino en toda España. Así lo pone de manifiesto la pasada concentración de bloque celebrada los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2025, en la que se reunieron más de 300 escaladores procedentes de distintos puntos de España e incluso del extranjero, lo que confirma el creciente atractivo del enclave.

Participantes en la concentración bloquera en Malpartida de Cáceres. / AYUNTAMIENTO DE MALPARTIDA DE CÁCERES

Concentración Bloquera

Los Barruecos se ha convertido en un epicentro del búlder en Extremadura, gracias a una cita anual muy consolidada —la Concentración Bloquera— y a un flujo constante de quedadas informales. La participación creciente y el ambiente comunitario lo posicionan como uno de los destinos más activos del suroeste peninsular para la escalada en bloque. La Concentración Bloquera Los Barruecos es un evento anual, que el año pasado se celebró en noviembre. Es el evento más importante y consolidado del lugar. Se celebra desde hace años como una quedada abierta de escaladores, con carácter social y no competitivo.

El Monumento Natural Los Barruecos es ideal para el búlder gracias a sus grandes bolos de granito moldeados de forma natural, que ofrecen múltiples problemas de escalada. La calidad de la roca destaca por su excelente adherencia, clave para esta disciplina. Presenta además una gran variedad de niveles, aptos tanto para principiantes como para escaladores avanzados, y su entorno abierto y accesible facilita una práctica segura y cómoda.

Los practicantes de búlder tienen en Los Barruecos el lugar perfecto. / AYUNTAMIENTO DE MALPARTIDA DE CÁCERES

Escalar un batolito granítico

Y es que escalar en un batolito granítico formado hace 300 millones de años es un auténtico privilegio. El origen de este espacio se remonta a hace entre 280 y 300 millones de años. A una profundidad de decenas de kilómetros en la corteza terrestre tuvo lugar una "extrusión plutónica", es decir, la aparición de una gran masa magmática a unos 1.500 º C de temperatura, que no llegó a aflorar a la superficie. Esta masa se enfrió muy lentamente, lo que dio lugar a la formación de los granos minerales que contiene el granito.

Desde el momento en que la masa granítica, una vez consolidada (batolito), apareció en la superficie, comenzaron a moldearse las distintas formas que observamos en la actualidad, dando lugar a esta geomorfología típica del relieve granítico y puesta de manifiesto de forma espectacular en Los Barruecos. Este espacio constituye además un parque geológico en el que se encuentra uno de los catálogos más extensos de modelado sobre granito, atrayendo la atención de geólogos y geomorfólogos de todo el mundo.

También el ser humano ha utilizado el refugio natural de Los Barruecos desde la prehistoria, hallándose importantes yacimientos arqueológicos de diferentes épocas. Existen hasta 47 estaciones de pinturas y grabados, un templo solar datado en el 4.500 antes de Cristo e incluso restos de una villa romana. Entre los siglos XVI y XIX se construyeron los cuatro embalses, todos ellos con sus molinos harineros. Además, en 1785 se levantó el Lavadero de Lanas, con el fin de aprovechar las aguas y lavar la lana de las miles de ovejas que transitaban por la Cañada Real Soriana Occidental. Aquí se estableció un importante centro de esquileo y lavado de lana, que llegó a ser un referente regional.

Los Barruecos ofrecen al visitantes paisajes espectaculares. / Gabino Cisneros Gacia (Imagine-ando)

Bien de Interés Cultural

En 1976, el artista alemán Wolf Vostell descubrió este enclave e inició la instalación de su museo en este lugar. En 1991 fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Sitio Histórico, por la Junta de Extremadura. Actualmente, es uno de los museos más visitados de la región y un referente del arte contemporáneo a nivel nacional.

Consolidar el Monumento Natural Los Barruecos como un espacio de referencia del búlder en naturaleza permitirá atraer visitantes que generen actividad económica en Malpartida de Cáceres y su entorno, posicionar el enclave como un destino reconocido entre escaladores y difundir la imagen del espacio natural como lugar idóneo para el turismo activo.

Senda de los Sentidos / AYUNTAMIENTO DE MALPARTIDA DE CÁCERES

Y muchas rutas

Si los acompañantes de los escaladores desean disfrutar del entorno de otro modo, pueden hacerlo a través de las diversas rutas que ofrece el espacio, con recorridos que van desde un kilómetro y medio hasta siete kilómetros. La ruta verde, o denominada Ruta de las Charcas, tiene una extensión aproximada de siete kilómetros y recorre el Barrueco de Abajo y el de Arriba, este último conocido por ser escenario de la serie Juego de Tronos.

La Ruta Azul, también denominada del Patrimonio Geológico y Arqueológico, rodea la Charca del Barrueco de Abajo y está diseñada para que el senderista disfrute de los mayores encantos del espacio desde un punto de vista natural, histórico y geológico. A lo largo de este recorrido se pueden encontrar pinturas rupestres, un templo solar neolítico, restos de una villa romana, tumbas antropomorfas y las obras de Wolf Vostell, como el ‘V.O.A.EX’, primera intervención del artista en el espacio, o ‘El Muerto que tiene sed’.

Los deportistas pueden disfrutar conociendo paisajes excepcionales en Los Barruecos. / AYUNTAMIENTO DE MALPARTIDA DE CÁCERES

Ruta de los Sentidos

Además, esta Ruta Azul incluye un tramo de un kilómetro y medio conocido como la Ruta de los Sentidos, que comienza en el aparcamiento Peñas del Tesoro. Se trata de un recorrido totalmente accesible, en el que se pueden apreciar todos los valores anteriormente mencionados, adaptados también para personas con dificultades visuales, ya que dispone de paneles en Braille y reproducciones táctiles de las rocas que permiten comprender las formas presentes en el entorno. La ruta finaliza en un mirador que permite ver el impresionante batolito granítico del Barrueco de Abajo, salpicado de nidos de cigüeñas sobre roca, nidos que conforman una colonia de cigüeña en estado salvaje, que le hizo ser nombrada como única en España y por lo que Malpartida de Cáceres recibió en el año 1997 el título de Pueblo Europeo de la Cigüeña, siendo el único pueblo que lo ostenta a nivel nacional.

Toda una experiencia

Sin duda, el Monumento Natural Los Barruecos es un destino incomparable para la práctica de este deporte. Visitar este espacio es toda una experiencia donde se puede combinar el deporte, el disfrute de la naturaleza y disfrutar de la gastronomía de la localidad, pues nadie debe de irse sin probar la patatera de Malpartida de Cáceres, embutido que es el protagonista de una Fiesta de Interés Turístico Regional, además de otras excelencias culinarias que ofrecen bares, restaurantes, comercios gastronómicos o tahonas malpartideñas.