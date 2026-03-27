Nueva reválida para un Coria en un gran momento

La liga regresa a La Isla en uno de los mejores momentos de la temporada para el Coria. Las dos últimas victorias, primero ante el Intercity y después con una exhibición incontestable en Orihuela (0-4), han cambiado el ánimo de un equipo que vuelve a transmitir firmeza, ambición y confianza en el tramo decisivo del campeonato.

A seis jornadas para el final de la fase regular, el conjunto cauriense llega a esta 29ª jornada en la quinta posición del grupo con 44 puntos, en plena zona de play off de ascenso, igualado con el Tenerife B y con una renta de cinco puntos sobre el séptimo clasificado, el Orihuela. El Socuéllamos, por su parte, arranca el fin de semana en puesto de descenso, 18º con 26 puntos, aunque con vida todavía en la pelea por la permanencia.

El cuadro celeste vuelve así a depender de sí mismo para pelear por un objetivo ilusionante: disputar las eliminatorias de ascenso a Primera Federación, algo que ya logró en la campaña 2021-22. La reacción del equipo en estas dos últimas semanas ha devuelto la ilusión a la afición, que vuelve a mirar la clasificación con optimismo y a ver a los de Rai como un bloque competitivo, sólido y preparado para resistir la presión del tramo final.

Sin relax

No obstante, el choque de este sábado no invita a la relajación. Enfrente estará uno de esos rivales que históricamente se le han atragantado al Coria. El Socuéllamos se ha convertido en una de las bestias negras de los extremeños y los precedentes aconsejan máxima prudencia. Especialmente doloroso sigue siendo el recuerdo del duelo de la temporada 2022-23, cuando los manchegos, ya descendidos y muy castigados por las bajas, rescataron un 3-3 en La Isla en un partido que terminó teniendo un peso enorme en el desenlace final de aquella campaña.

Además, el Socuéllamos comparece tras tomar aire la pasada jornada con un triunfo por 3-1 ante el Quintanar del Rey, un resultado que le permite seguir creyendo en la salvación. Precisamente por eso, el Coria sabe que necesitará su mejor versión para imponerse a un rival herido, necesitado y peligroso.

Sin Iñaki, pero con Chavalés

En el capítulo de bajas, Rai no podrá contar con Iñaki León, que continúa fuera por una luxación de hombro. La nota positiva la pone Chavalés, que vuelve a estar disponible tras cumplir los dos partidos de sanción derivados de su expulsión en Getafe.

Se espera, además, una gran entrada en La Isla. El equipo lo sabe y también lo ha verbalizado su técnico: en un encuentro de tanta exigencia, el apoyo de la grada puede volver a ser decisivo. El Coria encara una nueva final en casa con el reto de prolongar su mejoría, defender su plaza de privilegio y dar otro paso hacia un final de temporada que vuelve a ilusionar a la parroquia celeste, y así lo demostró el presidente, Aurelio Gutiérrez, en este periódico esta misma semana.