El Al-Qázeres no se fía del Sevilla de Alicia Morales

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura afronta este sábado (18.00 horas) un partido de peso en la recta final del curso. Recibe al Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino con mucho en juego por ambos bandos: el local quiere apuntalar su presencia en el ‘playoff’ y el visitante, aferrarse a sus opciones de permanencia.

El técnico del cuadro extremeño, Jesús Sánchez, dejó claro durante la semana que el vestuario es plenamente consciente de la importancia de la cita. «La verdad es que estamos con muchas ganas. Es uno de los partidos que ya hablábamos que es clave para el desarrollo del final de temporada», explicó.

El precedente de la primera vuelta invita a esperar un duelo exigente, pese a que las sevillanas son antepenúltimas. Aquel encuentro se resolvió a su favor en la prórroga (70-67) y Sánchez da por hecho que este nuevo enfrentamiento volverá a moverse en márgenes estrechos. Además, avisó del contexto competitivo en el que llega el rival: «Sabemos lo mucho que se van a jugar ellas, cómo se está apretando la clasificación también en la zona baja».

Derrota en positivo

El entrenador cacereño quiere que su equipo traslade al choque de este fin de semana las buenas sensaciones que dejó por momentos la última salida, pese a la derrota ante Unicaja Mijas (75-68). El Al-Qázeres compitió hasta el último cuarto, pero volvió a quedarse a las puertas frente a uno de los equipos de arriba.

Sánchez incidió en que ese tipo de partidos dejan lecturas positivas, aunque también una exigencia clara: transformar el crecimiento competitivo en resultados. «Tenemos que tener claro que si somos capaces de transportar esa segunda parte en Málaga al partido ante Sevilla tendremos mucho partido ganado», señaló. Pero también lanzó una advertencia sobre la irregularidad: «Si volvemos a pasar por demasiados valles y montañas durante el partido, tendremos problemas».

Sánchez considera que la pelea por el ‘playoff’ seguirá apretándose hasta el final. Su equipo es séptimo con un balance de 11-13. «Creo que va a estar en 13 o 14 triunfos», apuntó sobre el corte. «Ahora mismo todo el mundo se está jugando algo y eso influye mucho en cómo se desarrollan los últimos partidos de liga», añadió.

Duda portuguesa

Raquel Laneiro sufrió un pequeño esguince en Málaga y ha pasado la semana entre algodones. Su presencia es francamente dudosa y dependerá de las sensaciones en el último entrenamiento. «No parece algo grave, ni mucho menos por suerte, pero no sabemos si el partido va a llegar muy pronto o no», explicó el técnico. Su idea es no asumir riesgos innecesarios.

También fue preguntado por el regreso de la base placentina Alicia Morales, cuya etapa en Cáceres fue breve y no terminó precisamente bien. «Creo que era todo mucho más sencillo de cómo se desarrolló. La vida es mucho más sencilla y mucho más fácil si todo va claro, directo y es mejor tener una conversación», quiso zanjar.