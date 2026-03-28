Martín está de vuelta con un triunfo apoteósico

Tremendo inicio, tremendo final y tremenda celebración de la carrera al 'sprint' de hoy en el Gran Premio de Estados Unidos, en el precioso y larguísimo circuito de las Américas, de Austin, en Texas. El primer susto, para mal, lo protagonizó Marc Márquez (Ducati), que, en las primeras vueltas, cuando quiso devolverle un adelantamiento feroz a Fabio Di Giannantonio (Ducati), se fue al suelo y, en su caída, se llevó puesto a 'Digga'. El segundo susto de la jornada, para bien, para fabulosamente bien, lo protagonizó el madrileño Jorge Martín (Aprilia), que con una remontada espectacular y apostando por el neumático medio trasero, en lugar del blanco (fue el único de la parrilla en hacerlo), fue superando a sus adversarios y, en la última vuelta, superó, con enorme limpieza pero idéntica agresividad, a 'Pecco' Bagnaia (Ducati), que, con la goma blanda, había dominado a placer la carrera. Y el tercer 'tremendo' ocurrió, sí, sí, segundos después cuando, en la inmensa recta de Austin, cuando 'Martinator' celebrada su victoria con un 'caballito', se fue al suelo al aterrizar y patinarle la rueda delantera. Fue, sin duda, una imagen patética: caída al celebrar la victoria.

La carrera de los sábados, que, normalmente, suele tener a Jorge Martín como máximo protagonista (ha ganado 17 por 16 de Marc Márquez), fue esta vez más espectacular que nunca. La salida de Bagnaia ya fue impresionante aprovechando su fantástico fin de semana, nada que ver con su horrible temporada pasada. Mientras el de Turín se escapaba, ‘Digga’ y MM93 se peleaban por no perder la estela del italiano. Y, en esa pelea, el nueve veces campeón del mundo, que no está teniendo un buen arranque de temporada, se fue al suelo, al forzar un adelantamiento sobre el discípulo de Valentino Rossi y, aunque ambos volvieron a la carrera, ya nada pudieron hacer.

"Fui el único que montó el neumático medio trasero, aposté por él y, al final, me ha dado el triunfo. Soy el hombre más feliz del mundo y agradezco a Aprilia todo lo que ha confiado en mí. Estamos de vuelta". Jorge Martín — Piloto de Aprilia Racing y nuevo líder de MotoGP

Eso sí, si seguimos con las sorpresas, con los ‘tremendos’ de Austin, apuntar que, cuando se estaba asegurando un nuevo podio, Marco Bezzecchi (Aprilia), hasta entonces líder de MotoGP, se fue al suelo y, de nuevo, como ya le pasó el sábado de Tailandia no sumó ni un solo punto, lo que le permitió a ‘Martinator’ convertirse en el nuevo ‘rey’ (momentáneo) de la categoría. La caída de ‘Bezz’ demuestra, sin duda, que este será el Mundial más interesante e incierto de los últimos años, seguro.

“Yo, desde luego, me siento ahora el hombre más feliz del mundo y, la verdad, es que me lo merezco, pues nadie sabe lo que he llegado a sufrir en los últimos 12 meses”, señaló Martín a MotoGP TV. “Gracias a Aprilia por ayudarme a volver y gracias a todos por confiar que regresaría. Nunca había ganado una carrera así, en la última vuelta, y todo ha sido por la apuesta arriesgada del neumático trasero medio, cuando los demás iban con el blando. Era una corazonada y me ha salido bien”, sentenció el madrileño. “Mi moto era imposible de conducir en las dos últimas vueltas, acertaste, Jorge”, le dijo Bagnaia antes de celebrar su podio.

Clasificación al 'sprint': 1. Jorge Martín (Aprilia), 20 minutos 19.546 segundos; 2. 'Pecco' Bagnaia (Ducati), a 0.755 segundos; 3. Pedro Acosta (KTM), a 2.484 segundos; 4.Enea Bastianini (KTM), a 3.199 segundos y 5. Àlex Márquez (Ducati), a 3.638 segundos.

Noticias relacionadas

Mundial de MotoGP: 1. Jorge MARTÍN (España), 57 puntos; 2. Marc BEZZECCHI (Italia), 56; 3. Pedro ACOSTA (España), 49; 4. Fabio DI GIANNANTONIO (Italia), 37; 5. Ai OGURA (Japón), 36 y 6. Marc MÁRQUEZ (España), 34.