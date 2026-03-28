El Cacereño busca un golpe de alivio ante un Lugo en transición

Será una cita clave desde cualquier punto de vista. El Cacereño recibe este domingo al Lugo en el estadio Príncipe Felipe a partir de las 21.00 horas. Es la jornada 30 del grupo 1 de Primera Federación y todo sigue su curso bajo el inequívoco síntoma de las urgencias clasificatorias. El conjunto verde afronta una cita de mucho peso en la pelea por la permanencia ante un rival llamado a discutir la zona alta y que llega además condicionado por su reciente cambio de técnico.

El equipo de Julio Cobos encara el duelo con la necesidad evidente de ganar después del empate de la pasada jornada en Avilés. El técnico verde considera que el equipo sigue vivo en la pelea y compitiendo en este tramo decisivo del campeonato, aunque necesita traducir esas buenas sensaciones en victorias, especialmente en casa.

Una de las notas positivas para el Cacereño está en la enfermería. Cobos ha recuperado a todos sus efectivos, con la única excepción de Oussama, que ya entrena con el grupo aunque todavía llega más justo que el resto. Esa mejoría en la disponibilidad refuerza el margen de maniobra del técnico para un partido importante, en un momento en el que el equipo necesita competitividad, profundidad de plantilla y acierto.

Rival cambiante

Enfrente estará un Lugo que comparece en Cáceres en una situación peculiar. El conjunto gallego arrancó la jornada con 42 puntos, a solo uno de la zona de ‘playoff’, pero lo hará tras la destitución de Yago Iglesias y con Álex Ortiz al frente del banquillo. Además, los gallegos no podrán contar con uno de sus hombres clave, el centrocampista Álex Balboa, convocado por la selección de Guinea Ecuatorial en esta ventana internacional de marzo.

Pese al relevo técnico, en el Cacereño no se espera un giro drástico en el perfil del rival. Cobos entiende que el Lugo venía haciendo cosas bien, "generando ocasiones" y compitiendo cerca de su objetivo, por lo que espera un adversario exigente, de nivel, pese a la incertidumbre habitual que acompaña a cualquier cambio en el banquillo.

Así se presenta un partido con urgencias distintas, pero con una necesidad compartida: ganar. El Lugo quiere seguir agarrado a la pelea por arriba y el CPC convertir el Príncipe Felipe en el impulso definitivo para sostener su carrera por la permanencia. Ganando todos los de casa habría salvación, en principio, pero las cuentas no son esas ahora. Con más recursos disponibles y ante un rival tocado por el contexto, el decano del fútbol extremeño afronta a una reválida evidente.

A por todas

El técnico insistió en que el equipo tiene conciencia de lo que hay en juego. «Estamos en la pelea, vivos», resumió Julio Cobos, que volvió a poner el foco en la necesidad de aprovechar esta nueva cita en el Príncipe Felipe. El preparador de Valdehornillos admitió que el equipo está «necesitado» y que el objetivo inmediato no es otro que vencer para seguir sosteniendo sus opciones de permanencia.

Cobos también advirtió del potencial del rival, pese al cambio reciente en el banquillo lucense. El entrenador señaló que no espera demasiadas variaciones en el Lugo, ya que considera que venía haciendo muchas cosas bien y generando ocasiones. En ese sentido, avisó de que el Cacereño tendrá delante a un conjunto que sigue metido de lleno en la lucha por su objetivo y que, pese a la incertidumbre habitual de un relevo técnico, mantiene nivel, exigencia y argumentos competitivos.

Además, el técnico puso el acento en uno de los aspectos que más pueden marcar el encuentro: la necesidad de mejorar el rendimiento como local. Cobos reconoció que los números del equipo en casa no están siendo buenos, aunque confía en que el margen de mejora mostrado en la segunda vuelta acabe teniendo reflejo también en el estadio cacereño. Con casi toda la plantilla disponible y la obligación clasificatoria apretando, el CPC se agarra a esta oportunidad para dar un paso adelante ante su gente.