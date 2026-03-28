El Cacereño Femenino, a sorprender a un Alavés muy cerca de ascender

Partido de máxima exigencia para el Cacereño Femenino este domingo (12.00, Ibaia). El conjunto extremeño visita al Deportivo Alavés, uno de los rivales más fuertes de la categoría y un equipo que llega a la cita en plena pelea por subir. El cuadro vasco, el segundo clasificado y a las puertas del ascenso, que lograría este domingo si puntúa y el Valencia no le gana al Barça B, afronta el encuentro con la intención de dar el golpe definitivo, mientras que las cacereñas buscarán dar la sorpresa en un escenario de enorme dificultad con la mira puesta en una permanencia que se torna ahora difícil.

El reto se presenta con un contratiempo importante. El CPC no podrá contar con Tatiana, su meta titular, baja por lesión después de resentirse del menisco en el calentamiento del último partido ante el Barcelona B. El equipo verde necesitará ofrecer su versión más competitiva ante un rival lanzado. Delia, también con problemas físicos, será otra vez la sustituta.

Confianza verde

Pese a ello, en el vestuario verde hay confianza. El entrenador, Ernesto Sánchez, tiene fe en las suyas de cara a un duelo en el que el Cacereño intentará competir con solvencia. El técnico asume la dificultad del compromiso, pero dice que equipo sea capaz de sostener el pulso del encuentro y , por qué no, aprovechar sus opciones.

Las extremeñas comparecen ante un adversario poderoso, en un campo complicado y frente a un equipo que jugará empujado por su situación en la tabla. Precisamente por eso, el Cacereño tratará de convertir el partido en una batalla incómoda. Mantenerse vivo durante muchos minutos, minimizar errores y saber leer cada fase del choque serán aspectos fundamentales para alimentar la posibilidad de puntuar, se piensa.

El equipo extremeño sabe que no tendrá margen para desconectarse y que deberá estar muy concentrado en las dos áreas, especialmente ante un rival acostumbrado a castigar cualquier concesión. La solidez defensiva, el esfuerzo colectivo y la eficacia en los momentos clave se presentan como argumentos indispensables para discutirle el partido al Alavés.

Lo anímico

También será importante la respuesta anímica del equipo después del último encuentro, saldado con goleada. El Cacereño afronta esta salida con la oportunidad de levantarse, competir y demostrar carácter ante uno de los nombres fuertes del campeonato. En citas así, muchas veces el partido se mueve también en el terreno mental ante una fase final con un calendario durísimo.

El Cacereño llega con la intención de romper el guion. Las extremeñas saben que para sorprender deberán rozar su mejor nivel, pero también que este tipo de escenarios ofrecen una oportunidad perfecta para reivindicarse.

El partido medirá la ambición de un Alavés que quiere seguir acercándose al ascenso con la resistencia de un Cacereño Femenino que, pese a las dificultades y a la baja de Tatiana, viaja con la intención de competir sin complejos. En la primera vuelta, extremeñas y vascas empataron en Pinilla en un encuentro sin goles (0-0).