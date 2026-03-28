Clavijo-Cáceres, el duelo entre los ‘equipos de moda’ del Oeste

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad afronta este domingo (12.00 horas) una cita de alto voltaje en la cancha del Reina Proteínas Clavijo, un rival directo en la pelea por entrar en los ‘playoffs’ de la Segunda FEB. Es un duelo entre los que son probablemente los dos conjuntos más en forma del grupo Oeste.

El técnico verdinegro, Jacinto Carbajal, reconoció este viernes que su equipo llega con ambición y con mejores sensaciones tras una semana de trabajo más amplia de lo habitual. La gran noticia puede estar en el regreso de Erikas Kalinicenko, que podría disputar sus primeros minutos después de más de un año lesionado.

Carbajal subrayó la importancia del choque en Logroño, aunque evitó darle carácter definitivo. «Los cuatro partidos que quedan van a ser determinantes y muy importantes», señaló, antes de insistir en que el encuentro medirá a «dos equipos con una buena racha de victorias, con buenos estados de ánimo». No en vano, el Clavijo llega reforzado tras imponerse a domicilio a Córdoba y Valladolid, dos que pelean por el liderato.

«El Clavijo viene apretando mucho», resumió sobre un adversario que está solo a una victoria de la zona de ‘playoff’. En todo caso, también reivindicó la trayectoria de los suyos en la segunda vuelta y la necesidad de prolongar la dinámica positiva lejos del Multiusos.

Mínimo dos victorias

A falta de cuatro jornadas, el técnico pidió analizar el desenlace con perspectiva. «No creo que una victoria, sea nuestra o de Clavijo, resulte determinante para determinar los puestos de ‘playoff’», señaló. La igualdad es máxima y, según recordó, entre el quinto y el noveno apenas hay una victoria de diferencia. Por eso fijó una referencia clara para el Cáceres: «El objetivo es sacar como mínimo un par de victorias, que casi garantiza estar entre los ocho primeros».

El buen momento del equipo tiene, a juicio de Carbajal, una explicación más relacionada con la maduración que con un cambio radical en la propuesta. «La sensación que teníamos era que el equipo era un equipo de recorrido, de aprendizaje, y hemos tardado en hacer clic», explicó. Defendió que el grupo ha sido «fiel al trabajo» y que ahora está «recogiendo esos frutos», en una segunda vuelta en la que el rendimiento ofensivo ha crecido de manera notable. También apuntó al impacto positivo de la llegada de Lance-Amir Paul, aunque enmarcó la mejoría en «un crecimiento continuo del equipo».

Mirando atrás

Además, Carbajal comparó la evolución de esta temporada con la de la pasada. Si entonces el equipo fue de más a menos, ahora la sensación es la contraria. «Este año nos ha tocado un equipo con otras características, con más gente joven, gente que debutaba en la categoría, con entrenador que también debutaba en la categoría, y el aprendizaje ha sido más sostenido, más continuo», reflexionó.

El recuerdo del partido de la primera vuelta, en el que el Clavijo fue claramente superior en Cáceres (67-78, tras un contundente 42-68 al final del tercer cuarto), sigue muy presente en el vestuario. «No estuvimos duros mentalmente», admitió Carbajal sobre aquel encuentro, uno de los momentos más delicados del curso. Desveló incluso que ese choque ha sido revisado en vídeo durante la semana con los jugadores para corregir errores y preparar la revancha.