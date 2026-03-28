El Coria rescata un punto

2-CORIA: Alonso, Currás, José Antonio (min. 60, Bautista), Domínguez, Jacobo, Sergio Gómez, Tapia (min. 60, Benji), Toper (min. 60, Chavalés), Dawda (min. 60, Hugo López), Adri Pérez (min. 68, Mercadal) y Mba. 2-SOCUÉLLAMOS: López, Escobar, Samu, Arteaga (min. 78, Pablo Morillo), Sergio Pérez, Santos, José Carlos (min. 64, Rodri), Porro, Hujo, Verdú (min. 72, Manu Martínez) y Merenciano. GOLES: 1-0, min. 40: Sergio Gómez. 1-1, min. 45+1: Verdú, de penalti. 1-2, min. 53: Iván Hujo. 2-2, min. 80: Hugo López. ÁRBITRA: Elisabeth Calvo (Madrid). Mostró tarjeta amarilla al local Dawda y al visitante Verdú. INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 29ª jornada del campeonato nacional de Liga de Segunda Federación, Grupo 5. Unos 850 espectadores en las gradas de La Isla.

El Coria tuvo que conformarse con un empate ante el Socuéllamos en un encuentro en el que buscaba enlazar su tercera victoria consecutiva y mantenerse firme en la pelea por la quinta plaza. Sin embargo, el conjunto cauriense volvió a tropezar con un rival que históricamente se le resiste y dejó escapar una oportunidad importante en La Isla.

El empate final (2-2) supo a poco para los locales, sobre todo por tratarse de un equipo en descenso, aunque el punto permite a los de Coria seguir sumando en una jornada en la que también estaban en juego posiciones importantes en la zona alta.

Desde el pitido inicial, el Coria asumió el mando del partido con mayor posesión, pero pronto quedó claro que no iba a ser una tarde cómoda. El Socuéllamos, bien ordenado atrás, cerraba espacios y trataba de hacer daño al contragolpe tras recuperar el balón.

Opciones

La primera acción de peligro no llegó hasta el minuto 22, cuando Mba puso un centro al área y Adri Pérez remató fuera entrando al primer palo. El partido avanzaba sin demasiado ritmo ni ocasiones claras hasta que, en el minuto 40, apareció Sergio Gómez para adelantar al conjunto celeste. El jugador verato remató de cabeza al fondo de la red un saque de esquina botado por Adri Pérez, desatando la alegría en la grada de La Isla.

Ese gol parecía premiar al Coria en sus mejores minutos del encuentro. De hecho, apenas tres minutos después, Toper estuvo cerca de ampliar la ventaja con un disparo que se marchó fuera.

Sin embargo, cuando todo apuntaba a que los locales se irían al descanso con ventaja, llegó la acción que cambió el guion del primer tiempo. En el añadido, la colegiada señaló penalti por unas manos de José Antonio tras un centro lateral. La jugada fue muy protestada por el conjunto cauriense, al entender que el defensor tenía los brazos pegados al cuerpo, pero Verdú no perdonó desde los once metros y firmó el 1-1 en el 45+1.

Aquel tanto fue un auténtico jarro de agua fría para el Coria, que veía cómo se evaporaba su ventaja justo antes del intermedio en un partido que, hasta entonces, transcurría sin demasiado brillo.

Tras el descanso, el Socuéllamos salió más entonado y comenzó a generar más sensación de peligro. Nada más arrancar la segunda mitad, Verdú probó fortuna con un intento de gol olímpico que obligó a intervenir a Alonso. Y poco después, en el minuto 53, llegaría el segundo tanto visitante. Un centro desde la derecha del propio Verdú lo acabó empujando Iván Hujo para firmar el 1-2.

Reacción local

El golpe obligó al Coria a reaccionar. Y la respuesta estuvo cerca de llegar solo tres minutos después, cuando Adri Pérez se plantó solo ante López, pero su vaselina no logró superar al guardameta visitante. Fue una ocasión clarísima para devolver la igualdad.

A partir de ahí, el partido se convirtió en un ejercicio de insistencia del Coria, que se volcó sobre el área rival más por empuje que por claridad en el juego. Rai movió el banquillo con cuatro cambios casi de una tacada, buscando profundidad por fuera con la entrada de Chavalés y Hugo López, mientras trataba de activar a un Mba que no había encontrado su mejor versión durante la tarde.

Pudo ser peor

Pese al dominio local, el Socuéllamos también tuvo la sentencia en sus botas. Merenciano, exjugador del Cacereño, dispuso de una buena oportunidad, pero su disparo se marchó a la derecha de la portería defendida por Alonso.

El Coria siguió insistiendo y encontró premio en el minuto 80. Hugo López, que estaba siendo de los más incisivos por la banda izquierda, culminó una de las numerosas llegadas locales y puso el 2-2 con un remate certero que devolvía la esperanza a los caurienses. En los últimos minutos, el encuentro se interrumpió constantemente por las pausas y las asistencias a jugadores visitantes

Al final, reparto de puntos en La Isla y sensación de oportunidad perdida para un Coria que sigue sin poder imponerse al Socuéllamos, un rival que vuelve a confirmarse como incómodo para los celestes. Aun así, el empate permite a los caurienses colocarse un punto por delante del Tenerife B, a la espera de su compromiso ante el Orihuela, y además recortar distancias con el Conquense, que cayó en casa ante el Ilicitano.

El próximo compromiso del Coria será en Valdebebas, donde se medirá al Real Madrid C, otro rival necesitado en la lucha por salir de la zona baja.