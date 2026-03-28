Paso atrás del Al-Qázeres en su pelea por el 'playoff'

60-ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA: Inés Ramos (12), Lucía Fontella (10), Nerea Liste (8), Josephine Filipe (14), Victoria Gauna (11) -cinco inicial- Laura Salmerón (3), Clara Prieto (1), Lucía Méndez (2). 62-CAJASOL SEVILLA: Alicia Morales (12), Fatou Pouye (5), Fanta Gassama (0), Nahia Anitua (3). Leslie Vorphal (8) --cinco inicial-- Elisabeth Elliot (18), Ángela Vendrell (9), Nuria Sánchez (2), Inés Ríos (2). MARCADORPORCUARTOS: 14-19, 30-36, 44-44 y 60-62 (final). ÁRBITROS:Daniel Cotta Ávila y Francisco Javier Almansa García. Eliminada:Vorphal (min. 35). INCIDENCIAS: Partido de la jornada 25 de la Liga Femenina Challenge disputado en el pabellón Mulitusos Ciudad de Cáceres.

Paso atrás del Alter Enersun Al-Qázeres en su intento de asegurar puestos de ‘playoff’. Venció el Cajasol Sevilla (60-62) gracias a una canasta de la interior Fatou Pouye a falta de menos de un segundo.

El Al-Qázeres, 11 victorias. El Cajasol Sevilla, siete. Las extremeñas, séptimas, en plaza para pelear el ascenso;las andaluzas, en el puesto 14, en zona de descenso. Así se planteaba el choque.

Empezó muy bien el cuadro andaluz, dominando los tableros y acertando desde fuera. Los triples de Alicia Morales y Leslie Vorphal pusieron un 3-11 clarificador.Un triple de la base extremeña del Cajasol, el tercero, puso el 7-14.

Hasta que Victoria Gauna no anotó desde el perímetro todo parecía muy oscuro para el equipo de Jesús Sánchez, que no tenía su día, obtuso en ataque y muy blando en defensa, especialmente a la exteriores visitantes. 10-19 y el Cajasol dominaba a placer las zonas hasta el final del primer cuarto (14-19).

Más diferencia visitante

Un triple de Josephine Filipe puso el 19-24 y el partido se equilibraba. Pero con Morales de nuevo en pista, la diferencia creció hasta el 19-29 con otro triple, el cuarto, de la placentina (min. 15).

El entrenador local tuvo que parar el partido en el minuto 18 con ventaja de las visitantes 25-35. La superioridad se estabilizaba. Las de Jaime Sañudo eran mejores en pista, en la que no podía estar Raquel Laneiro, lesionada.

El empuje de Lucía Fontela y la polivalencia de Victoria Gauna metió de nuevo a las verdes en el partido antes del asueto (30-36).

Segunda parte

La hiperactividad de Filipe y dos triples seguidos de Inés Ramos colocaron el 38-38.Empezó un nuevo partido, con el protagonismo, de nuevo, de la base, que con otro triple superó a su rival (42-40).

Fue el tiempo de las alternativas, del que salió más fuerte el Cajasol, mejor en el rebote y más acertado en el manejo de los tiempos y triples. Se entró con 5 arriba las sevillanas. Con 58-59 y 19 segundos, el cuadro visitante tuvo dos tiros libres. Anotó uno. Empató después Liste (60-60) y a falta de siete segundos. Al final, Pouye, casi sobre la bocina, sentenció.