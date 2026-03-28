Bajo fianza
Tiger Woods, puesto en libertad tras varias horas arrestado por su accidente de tráfico
"Da igual quien seas. Si infringes la ley, nosotros la aplicaremos", remarcó el sheriff del condado
EFE
El golfista Tiger Woods fue puesto en libertad a última hora de este viernes, después de pasar varias horas en prisión tras el accidente de tráfico sufrido en la localidad de Jupiter, en Florida, por conducir bajo los efectos de sustancias que aún no se han detallado.
Woods salió a bordo de un todoterreno negro, sentado en el asiento del copiloto, ante la presencia de algunos medios gráficos que aguardaban en el exterior de la prisión del condado de Martin, según imágenes distribuidas por medios estadounidenses.
Tras pagar una fianza, el legendario jugador, de 50 años, quedó en libertad después de estar unas ocho horas en el calabozo acusado de conducir bajo la influencia de sustancias y de daños a la propiedad y de negarse a someterse a una prueba de orina para detectar si había consumido otras sustancias prohibidas.
Según el sheriff del condado de Martin, John Budenskiek, el golfista dio negativo en el test de alcohol y no dio más detalles de las circunstancias del siniestro, ocurrido cerca de la residencia de Woods en Jupiter y en el que ninguno de los dos conductores sufrió heridas.
El ganador de quince 'majors' conducía un todoterreno a gran velocidad sobre las 14.00 hora local del viernes cuando intentó adelantar a una camioneta de limpieza que remolcaba un tráiler pequeño y ante el volantazo para esquivarlo, volcó de lado y se vio obligado a salir por una de las ventanillas.
"Mostraba signos de estar bajo los efectos de alguna sustancia", apuntó el sheriff, quien precisó que en el vehículo no se encontraron drogas, ni medicamentos.
Tras el accidente, Woods fue trasladado a la comisaría. "Da igual quien seas. Si infringes la ley, nosotros la aplicaremos", remarcó Budenskiek.
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