Vuelve el Mérida competitivo

2-MÉRIDA: Adrián Csenterics, Jacobo Martín (Gaizka, min.59), Javi Domínguez, Javi Lancho (Luis Pareja, min.85), Vergés, Martín Solar, Gio Almeida, Javi Areso, Chiqui (Rui Gomes, min.75), Carlos Doncel (Raúl Beneit, min.59) y Sofiane (Hallsson, min.75). 1-RACING DE FERROL: Parera, Edgar, Artetxe (Migue, min.75), Saúl García, Álvaro Juan (Azael, min.88), Álvaro Ramón, Tejera (Dacosta, min.75), Fabio, David Concha (Jairo, min.59), Álvaro Giménez y Escobar (Azkune, min.59). GOLES: 1-0 Sofiane, min.11; 1-1 Escobar, min.26; 2-1 Carlos Doncel, min.45+3. ÁRBITRO: José María Aranda Delgado. Andaluz. Amonestó a los locales Sofiane y Martín Solar, y a los visitantes David Concha, Fabio, Álvaro Giménez y Edgar. INCIDENCIAS: Estadio Romano José Fouto. 5052 espectadores.

Sabedores de la trascendencia del choque para seguir en la pelea por los puestos de ‘playoff’ de ascenso, el Mérida volvió a su versión más competitiva para llevarse la victoria por dos goles a uno frente al Racing de Ferrol en un encuentro pleno de emoción.

El cuadro local salió al partido como en sus mejores tardes en casa esta temporada, imponiendo un ritmo alto, pisando el área contraria y generando ocasiones claras. Los saques de bandas de Vergés se han convertido en una de las principales armas ofensivas del equipo de Fran Beltrán y en el primer minuto, Chiqui estuvo muy cerca de aprovechar el primero. Solo tres minutos después, el mismo delantero protagonizó una gran acción, pero su disparo buscando la escuadra se fue fuera por poco.

La tercera gran ocasión local llegaría a los diez minutos con un cabezazo de Javi Domínez, tras un gran centro de Jacobo Martí, pero se encontró una acción inspirada del portero rival, Parera.

El premio al gran arranque llegó un minuto después: un nuevo saque de banda del lateral, esta vez desde la derecha, la aprovechó Sofiane tras varios rechaces para adelantar a los suyos.

El gol no cambió la película del partido y los emeritenses continuaron siendo superiores, sin embargo, los locales tuvieron diez minutos realmente malos en la salida balón que le dieron vida al Racing de Ferrol. Empeñados en tocarla desde atrás en zonas no recomendables, sufrieron la primera pérdida peligrosa entre Javi Lancho y Martín Solar para que Álvaro Giménez probara suerte desde la frontal del área.

Empate visitante

Aunque Javi Areso pudo poner el segundo aprovechando un nuevo saque lateral, lo cierto es que el partido ya había girado hacia la incomodidad local, que se resumió con una nueva pérdida en salida, esta vez de Vergés, que acabó con el disparo de Escobar para empatar el encuentro en el minuto 26.

La escabechina pudo ser peor tras una pérdida de Gio Almeida que el goleador mandó al larguero siete minutos después.

La primera parte también tuvo polémica cuando desde el banquillo del Mérida se pidió la revisión FVS por dos agarrones en una misma jugada a Chiqui, que fue muy claro, y otro a Almeida, más dudoso, que el trencilla interpretó como no punibles.

Conforme se llegaba al tramo final de la primera parte, el Mérida fue recobrando el pulso al encuentro y acabó mejor que el cuadro gallego, culminado con una gran acción individual de Chiqui, que asistió a Doncel para que este, desde el borde del área y con la fortuna de que diera en un defensa para despistar al portero, pusiera por delante de nuevo a los suyos.

La reanudación supuso la parte del encuentro más igualada. La posesión aumentó para los visitantes, pero a los locales les gusta correr al espacio y así pudo poner el tercero Sofiane, pero su disparo en el 54 al palo largo se fue fuera por poco. Tres minutos después, Chiqui estuvo cerca de conseguir un gol olímpico y es que, durante todo el encuentro, los emeritenses hicieron valer en las acciones a balón parado su mayor estatura.

Buenos cambios

La primera tanda de cambios pareció que le sentó mejor al cuadro gallego, que pareció más cómodo en el choque en el siguiente tramo, aunque sin generar ocasiones claras, excepto un disparo fuera de Tejera tras una gran transición.

El Mérida fue rehaciéndose hasta volver a igualar el choque en sensaciones y empezó a tirar de oficio para que el partido rondara por donde le interesaba.

Al igual que en la primera mitad, también hubo revisión del FVS, esta vez solicitada por el banquillo gallego, pero el árbitro tampoco entendió como punible una entrada de Vergés sobre un rival cuando este remataba dentro del área en el minuto 82.

Lo corto del resultado y el empuje visitante provocó el sufrimiento final, más por el contexto que por la realidad, pues Adrián Csenterics, portero romano, no tuvo que intervenir. De hecho, el encuentro terminó con un gol anulado a Gio Almeida por fuera de juego que hubiera puesto el tercero para los suyos.

Tal y como decía Beltrán en la previa, se puede considerar que la victoria es de seis puntos, por los tres que ganas tú y los que deja de ganar un rival directo. A esto hay que sumar que este triunfo supone que el goal average particular también se queda en el Romano, después del empate a dos de la primera vuelta.