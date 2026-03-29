El Cacereño, herido de muerte

1-CACEREÑO: Quevedo, Emi, Alonso, Javi Barrio (Joserra, min.70), Martínez, Nico Conesa (Kaptoum, min.55), Ajenjo, Raúl Sanchis (Diego Gómez, min.46), Monerris (Iván Fernández, min.75), Berlanga (Sanchidrián, min.70) y Pau Palacín. 2-LUGO: Marc, Yago Rodríguez, Garriz, Gayá, Pere Haro, Presa, Perera (Borja, min.84), Jorge (Nico Celorio, min.71), Álex Gallar (Samanes, min.91), Reniero (Pastrana, min.91) y Unzueta (Lago Junior, min.70). GOLES: 0-1 Reniero, min.45; 0-2 Unzueta, min.66; 1-2 Sanchidrián, min.92. ÁRBITRO: Manuel Camacho Garrote. Andaluz. Amonestó aloslocales Javi Barrio y Joserra, y al visitante Perera. INCIDENCIAS: Estadio Príncipe Felipe. minuto de silencio por el chef José Manuel Galán, abonado del club. 3.117 espectadores.

La circunstancia de ser el que cierra la jornada supone saber lo que han hecho tus rivales y ser conocedor de las opciones al final del domingo. En este sentido, el Cacereño era sabedor de que estaba ante la oportunidad, si ganaba, de adelantar de una tacada a Talavera y Guadalajara, además de acercarse a un punto de la salvación, sin embargo, la derrota ante el Lugo por 1-2 ha supuesto que se mantenga en la misma posición, pero un punto más lejos que antes de esta jornada. Ahora está a cuatro. Muy complicado, casi herido de muerte, aunque matemáticamente es posible.

El corazón de los de Julio Cobos les dio para darle emoción final al encuentro, pero el juego fue insuficiente para estar realmente cerca de sumar algo ante un Lugo, que estrenaba entrenador y cuya seriedad defensiva demostró por qué ha vuelto a la zona de playoff después de esta jornada.

La primera parte transcurrió sin peligro en ninguna de las áreas, hasta que, en la última acción de ese primer acto, se encontraron Gallar y Reniero para que este pusiera por delante al cuadro gallego.

En el comienzo del choque, parecía que era el Cacereño el que salía con más ímpetu teniendo tres acercamientos en los primeros doce minutos, aunque sin puntería. El primero en intentarlo fue Monerris desde lejos, pero se le fue alto,después Berlanga no pudo culminar bien una buena internada por la izquierda de Iván Martínez y por último, Emi también lo intentó desde lejos. Hasta ahí llegó el peligro del equipo local que fue viendo cómo, conforme pasaban los minutos, el Lugo le iba cogiendo el tempo al encuentro con posesiones cada vez más largas e intentando generar peligro, aunque lo cierto es que solo tuvo una ocasión además del mencionado gol. Ambas acciones con un denominador común, la endeblez defensiva por el centro de la defensa. En el minuto 26, el asistente fue Unzueta y el que falló en el disparo fue Gallar cuando lo tenía todo a favor.

Parecía que el equipo verde podría aguantar hasta el descanso el dominio gallego, sin embargo, el propio Gallar se inventó una gran asistencia entre los centrales locales para que Reniero marcara en un minuto de los llamados psicológicos, pues con esa acción se acabó el primer acto.

Segunda parte

En la reanudación, la primera reacción llegó desde el banquillo, pues Julio Cobos dio entrada a Diego Gómez para jugar en punta junto a Palacín, en detrimento de un centrocampista como Raúl Sanchis.

Los locales quisieron llevar la iniciativa, pero se mostraban bastante inoperantes a nivel ofensivo cuando llegaba a la zona peligrosa, ante la poblada defensa del Lugo, cuyo plan pasó a dejarse atacar para buscar una transición que pudiera matar el encuentro.

El primer acercamiento de la segunda mitad fue gallego, en un balón robado de Jorge a Iván Martínez, pero el disparo del extremo fue a las manos de Quevedo. Por su parte, ante la incapacidad de llegar con peligro dentro del área, buscó fortuna Berlanga desde fuera, pero el disparo del local fue blocado por Marc.

Parecía que los locales mejoraban, más por corazón que por cabeza, pues tuvo un par de remates, sin embargo, ante esa mejoría se encontró el mazazo del segundo gol en el minuto 66. Con el Cacereño arriba, Reniero encontró una buena transición, al llegar a la frontal, abrió hacia la izquierda para plantar a Unzueta en un mano a mano que el delantero no falló.

Pudo darle emoción al encuentro Monerris seis minutos después, pero su disparo se encontró la inspiración de Marc bajo palos.

Leve esperanza

Pasaban los minutos con la sensación de que el partido estaba cerrado, sin embargo, en el tramo final, los locales acumularon tres acciones muy claras: en el 88, se le escapó un balón al portero gallego, pero Alonso no pudo aprovecharlo, dos minutos después, Iván Fernández cabeceó un buen centro de Sanchidrián que salvó sobre la línea Gallar, y por último, el propio Sanchidrián puso la esperanza en el 92 con un buen cabezazo tras un saque de esquina.

En los tres minutos que restaban, los de Álex Ortiz tiraron de oficio y los de Cobos no fueron capaces de volver a mirar a la portería. Al final, la derrota es preocupante porque se complica la clasificación, aunque restan ocho jornadas, pero quizá lo sea más por la sensación que ha desprendido el equipo verde.