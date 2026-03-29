El Cáceres pierde en Logroño, pero Kalinicenko ya juega

79-REINAPROTEINASCLAVIJO: Miguel de Pablo (18), Chandler Jacobs (25), Joan Pardina (6), Hugo Arbosa (8), Eluku Berthold (3) --cinco inicial-- Kevin Torres (7), Pa Mor Diene (10), Robert Ukawuba (2). 68-CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD: Albert Lafuente (14), Matteo Strikker (3), Álvaro Palazuelos (11), Alex Mazaira (15), Wildens Leveque (10) --cinco inicial-- Patric Mendes (4), Pearse Uniacke, Luis García, Pol Campeny (7), Erikas Kalinicenko, Lance-Amir Paul (4). MARCADORPORCUARTOS: 18-12, 32-28, 56-53 y 79-68. ÁRBITROS: Manuel Berbeira Oria (Colegio vasco) y Diego Fernández Requejo (Colegio asturiano). Eliminados: Berthold por los locales y Strikker en los visitantes. INCIDENCIAS: Partido de la jornada 23 de la Segunda FEB disputado en el Palacio de los Deportes de La Rioja.

El Cáceres Patrimonio no pudo continuar con su excelente momento de resultados y cayó ante el otro equipo de moda de la segunda vuelta, un Reina Proteinas Clavijo que una vez más impuso su buen hacer en defensa para maquillar sus carencias ofensivas. Una defensa que hizo mucho daño a los de Jacinto Carbajal, que acabaron el duelo con solo un 34 por ciento de acierto en sus lanzamiento. La nota positiva fue el retorno a la cancha de Erikas Kalinicenko, que jugó casi dos minutos y medio después de más de un año lesionado del ligamento cruzado.

Comenzó el partido con una canasta de Lafuente que ponía por delante a Cáceres, aunque fue solo un espejismo y a partir de ahí las ventajas fueron para el equipo local. Con las defensas mandando en la cancha y dos equipos que no acababan de encontrar el ritmo en ataque, los primeros seis transcurrieron con mucha igualdad en la pista y el electrónico (12-10). Pero a partir de ahí a los extremeños se les apagó la luz. Reina Proteinas Clavijo parecía encontrar la manera de frenar a Mazaira y Strikker y los visitantes dejaban de anotar.

Tiempo de Carbajal

Movía el banquillo Carbajal, pero no encontraba soluciones y mientras los nervios se iban apoderando de los suyos y los locales firmaban un 6-0 que les lanzaba hasta los 8 puntos de renta (18-10). Paraba el partido el técnico visitante, pero aunque a la vuelta los suyos conseguían frenar la escapada local, seguían fallando mucho los suyos en ataque y de ahí al final del cuarto tan solo conseguían anotar dos libres (18-12).

La dinámica del partido no cambiaba en el inicio del segundo cuarto y con otros dos tiros libres Cáceres recortaba un poco más las diferencias (18-14), pero Clavijo apretaba y con un triple de de Pablo ponía una máxima renta de 9 puntos en el marcador (23-14, minuto 12). Movía el banquillo de nuevo Carbajal, que esta vez sí encontraba un revulsivo en la figura de Campeny. Él y Mazaira se convirtieron en el faro ofensivo de los extremeños mientras la defensa secaba al rival para firmar un parcial de 2-12 que volvía a colocar por delante al equipo visitante a 4´16 para el descanso (25-26). Aunque una vez más la alegría duró poco. Reina Proteinas Clavijo, pese a que fallaba demasiados tiros libres y lanzamientos exteriores, se mostraba superior en el rebote, tanto defensivo como ofensivo, y conseguía segundas opciones que le permitieron recuperar la ventaja e irse al descanso con 4 puntos de renta (32-28).

Ya en el tercer cuarto, locales y visitantes trataron de meter una marcha más a su juego, buscando las transiciones rápidas. El ritmo era frenético, pero fue Clavijo el que se llevó el gato al agua, con Jacobs muy acertado desde el tiro exterior con 4 triples consecutivos para volver a lanzar a los suyos, con el 48-38 mediado el cuarto.

Reacción

Replicaba Cáceres también con lanzamientos lejanos y a los dos que había firmado ya Palazuelos en el inicio del cuarto, se sumaban dos más de Lafuente y otro de Mazaira. Eso, junto al mayor acierto en los tiros libres permitió a los de Jacinto Carbajal mantenerse en el partido e incluso recortar un punto para entrar en el cuarto decisivo con las espadas en todo lo alto a solo tres de distancia de los locales (56-53). Nadie quería perder y en el último cuarto las defensas volvían a convertirse en protagonistas. Y ahí Clavijo volvía a imponerse. Pa Mor hacía una gran labor bajo los aros y los suyos se iban de nuevo de 8 puntos (67-59). Quedaban 4 minutos para el final y Carbajal tenía que parar el partido.

Lafuente se echó el equipo a las espaldas y su asociación con Leveque devolvía la esperanza (68-66). Restaban tres minutos y medio para el final y el equipo local conseguía volver a secar el ataque rival para tirar de oficio, forzar tiros libres y encontrar el acierto que le había faltado durante los minutos anteriores para anotar desde esa distancia y cerrar su triunfo, el cuarto consecutivo que le coloca por delante de Cáceres.