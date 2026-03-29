Casimiro manda en el estreno del Rallysprint Corazón de Extremadura

Estreno del Rallysprint Corazón de Extremadura en las pruebas puntuables del calendario FEXA, que llevó el mundo del motor a Montánchez de la mano de la Escudería Ciudad de Mérida, comandada por Raúl Gómez. La nueva cita automovilística superó con nota el doble reto de sacar adelante una prueba en tiempos complicados y hacerlo, además, por primera vez, con el respaldo de gente experimentada del mundo de las carreras.

La competición, también valedera para los campeonatos de Castilla-La Mancha y Madrid, reunió a 63 inscritos, de los que finalmente 60 pudieron tomar la salida. El atractivo del debut, unido a un recorrido vistoso y a una jornada de buen ambiente, convirtió a Montánchez en epicentro del motor, con numeroso público repartido por las cunetas.

Expectación

Antes del arranque competitivo, la salida protocolaria del viernes 27 dejó una de las imágenes del fin de semana, con la Plaza de España repleta de coches y aficionados. El trazado, con dos tramos a doble pasada entre Montánchez y Albalá, respondió después a las expectativas: el tramo B, de ocho kilómetros, obligaba a afinar entre chicanes, mientras que el A, de nueve, exigía ritmo y precisión en una carretera sinuosa y rápida.

En velocidad, la victoria fue para Antonio Luis Casimiro y Juan Manuel Flores, que estrenaron con éxito el Alpine A110 y dominaron la jornada de principio a fin. Tras ellos acabaron Julián Jiménez y Alberto Espino, con Mitsubishi Lancer, mientras Fredi López y Daniel Gómez llevaron su espectacular Seat 600 Proto hasta la tercera plaza del podio.

Los mejores en regularidad

En Regularidad Sport, el triunfo fue para Juan Miguel Amaya y José Luis Rodríguez, vencedores con su Audi 80 Quattro tras una pelea muy apretada durante toda la prueba. Jesús Luque y María Luisa Villegas terminaron segundos, a solo 2,5 puntos, y Darío José y Mario Pascual cerraron el podio después de mantenerse siempre en la pelea por las primeras posiciones.

En Regularidad Clásica, la victoria correspondió a Enrique y Juan Luis Sánchez, del Volantia Racing Club, que impusieron su Mini por delante de Ricardo Solís y Lidia Rubio. El tercer puesto fue para Carolina Antón y Nora Salam, Las del R9, en una prueba que dejó un notable estreno para el Rallysprint Corazón de Extremadura antes del próximo regreso de la competición con el Slalom Villa de Azuaga del 11 de abril.