Extremadura brilla en Avilés con el oro de María Romero y presencia destacada en finales nacionales

La delegación extremeña firmó una actuación sobresaliente en el Campeonato de España de Duatlón celebrado en Avilés, confirmando el crecimiento del duatlón autonómico en las categorías de formación. El gran resultado del fin de semana llegó en la categoría juvenil femenina, donde María Romero López se proclamó campeona de España tras imponerse en la final A con un tiempo de 00:34:10. Un triunfo de enorme valor que refuerza su proyección dentro del panorama nacional.

En esa misma final también compitieron Cristina Acedo García (TriBarros Villafranca), que logró una meritoria novena posición, y Nerea Rodríguez Corchero (A.D. Náutico de Narón), que concluyó en el puesto 32, sumando experiencia al máximo nivel competitivo.

Los chicos

En la categoría masculina, los integrantes del TriBarros Villafranca lograron el segundo puesto por equipos, gracias a las actuaciones de Daniel Castro, que fue quinto; Mael Leal, decimocuarto; y Carlos Alias, decimoquinto. También destacó Luis Prieto, del Triatlón Don Benito, con una notable novena plaza en la final.

Entre los más jóvenes que lograron acceder a las finales en categoría cadete, sobresalió Paula Ortega (TriBarros Villafranca), que en su primera participación en un campeonato nacional se mantuvo durante gran parte de la prueba en cabeza y terminó en una excelente quinta posición. Por su parte, Juan Pedro Burguillo, compañero de equipo de Paula, no logró recuperarse plenamente del esfuerzo de las semifinales y finalizó en el puesto 36.

En ascenso

La presencia de deportistas extremeños en todas las finales A, junto al título nacional logrado por María Romero y varios puestos destacados en el top 10, reflejan el crecimiento del duatlón en la región y el buen trabajo que se está desarrollando desde la base.

Desde la Federación Extremeña de Triatlón se valora de forma muy positiva el rendimiento global de los deportistas, no solo por los resultados obtenidos en las finales, sino también por la experiencia competitiva acumulada por todos los extremeños que participaron en un campeonato de máximo nivel.