Fran Beltrán ensalza la personalidad del Mérida y el triunfo ante un "superfavorito”

Fran Beltrán ya avisaba en la previa de que el duelo de este sábado era “muy determinante” para las aspiraciones del Mérida en este tramo final de temporada. Por eso, tras el triunfo por 2-1 ante el Racing de Ferrol, rival directo y además un “superfavorito”, el técnico quiso destacar el enorme mérito de su equipo y subrayó el valor de una victoria que refuerza la candidatura emeritense.

“Le da mucho valor a lo que hicieron mis jugadores hoy”, aseguró el entrenador, satisfecho por la respuesta de los suyos en un encuentro de máxima exigencia.

Beltrán describió la actuación de su equipo resaltando “la personalidad, la fuerza y la energía” mostradas durante todo el partido. A su juicio, el Mérida fue capaz de llevar la iniciativa en todo momento, aunque volvió a evidenciar cierta falta de pegada en los metros finales.

“El partido se ha movido entre nuestro acierto hasta el remate final, que, de nuevo, no hemos tenido mucha capacidad en la finalización, y nuestros errores, que en algún momento del partido los han metido a ellos, pero daba la sensación de que todo lo estábamos haciendo nosotros contra un gran equipo”, analizó.

El técnico también quiso poner el foco en el ambiente vivido en el Romano, decisivo para empujar al equipo en una cita tan importante. “Creo que a nivel de aficionado del Mérida ha sido la mejor entrada y cuando el Romano está así, es muy difícil que el Mérida pierda”, afirmó.

En su análisis del choque, Beltrán reconoció el potencial del Racing de Ferrol, especialmente por el nivel individual de sus futbolistas, pero destacó la capacidad competitiva de los suyos para sostener el plan de partido. “Ellos tienen un nivel de jugadores que hay momentos en los que te obligan a defender y a hacerlo más bajo, pero nuestra intención permanente ha sido ser muy agresivos. Creo que hay una mejora de competitividad, de saber marcar los ritmos”, explicó.

Gran inicio

El Mérida protagonizó un inicio de partido arrollador. En apenas diez minutos ya había generado tres ocasiones muy claras antes de encontrar premio en el minuto 11. Sin embargo, el conjunto romano no logró traducir ese dominio en una ventaja más amplia, algo que Beltrán lamentó.

“Debe ser muy duro para el jugador estar en el campo, hacer esos veinticinco minutos y que el marcador sea uno a uno, porque si en ese momento es de tres a cero, no pasa absolutamente nada. El arranque fue espectacular, pero en dos errores fabrican dos ocasiones”, señaló. La segunda de ellas acabó suponiendo el empate visitante.

Antes del descanso llegó el tanto de Carlos Doncel, que terminaría siendo definitivo. Sobre esa acción, Beltrán reconoció que “hay un punto de suerte”, ya que el balón rebota en un defensa y despista al portero, aunque también quiso remarcar que el gol fue “fruto de la insistencia” del equipo.

Pese al buen encuentro completado por los emeritenses, el entrenador insistió en que todavía hay margen de mejora, especialmente de cara a portería. “Estamos generando mucho más de lo que estamos marcando en este 2026”, advirtió.

Sofiane y su influencia

En el apartado individual, Beltrán tuvo palabras de elogio para Sofiane, autor del primer gol y cada vez más integrado en la dinámica del equipo. El delantero ya suma tres tantos desde su llegada a Mérida y, además, se ha convertido en una pieza especialmente valiosa para el modelo del técnico.

“Es el jugador perfecto para nuestra forma de jugar, porque es el primer defensa, es tremendamente agresivo y muy solidario”, destacó.

Sofiane terminó pidiendo el cambio, igual que otros cuatro futbolistas sustituidos en la segunda mitad: Jacobo Martí, Javi Lancho, Chiqui y Carlos Doncel. Una circunstancia que Beltrán no solo entendió, sino que aplaudió. “Aplaudo eso, porque siento honestidad del jugador; prefiero que dé sesenta minutos en el que muera en cada una de las acciones, a jugadores que intentan guardarse para llegar al final del partido”, afirmó.

La situación que más inquietud podía generar era la de Jacobo, recién recuperado de una lesión larga. Beltrán explicó que su cambio entraba dentro de la lógica física del momento que atraviesa el jugador. “Es más normal lo que ha pasado hoy que jugar cien minutos en Bilbao. El otro día no debimos darle tantos minutos y durante la semana hemos ido incluso aislándole del entrenamiento general. Al descanso se encontraba mal, pero es un jugador que no podemos perder en esta recta final, viene de una lesión importante”, detalló.

Beneit

También habló sobre Raúl Beneit, el futbolista que arrastraba molestias antes del encuentro y cuya suplencia inicial respondió precisamente a esa situación. El centrocampista entró al partido en el minuto 59, y el técnico dejó claro que habrá que dosificarle en este tramo decisivo del campeonato.

“Tenemos que ir gestionando a Beneit, porque el esfuerzo que está haciendo por y para el equipo es bestial. No sabía hasta el último momento, porque es tan importante y puede jugar en tantas posiciones, que hasta cuando tomas la decisión, hay una parte de ti que se siente mal y te preocupa”, confesó.

Tras este importante triunfo, el Mérida ya mira a la próxima jornada, en la que visitará El Toralín para medirse a otro rival directo, la Ponferradina, el sábado a las 21.00 horas. Para ese compromiso, además, los romanos recuperarán a Benny tras su convocatoria con la selección.