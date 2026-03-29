Voleibol
Licenciados y Escuelas reafirman el dominio cacereño en el voleibol juvenil
Badajoz y Almendralejo acogieron unas emocionantes fases finales de Extremadura
Las fases finales del voleibol juvenil extremeño volvieron a confirmar el dominio de los grandes referentes de la cantera cacereña. CP Licenciados Reunidos, en categoría femenina, y Escuelas Cacereñas de Voleibol, en la masculina, revalidaron sus títulos autonómicos en un fin de semana en el que Cáceres volvió a marcar el paso en la base regional.
En la competición femenina, disputada en Badajoz, la emoción arrancó ya en las semifinales. El conjunto anfitrión, AD Pacense, peleó hasta el final, pero terminó cediendo ante un sólido Inicia, que se impuso por 1-3 en un encuentro intenso y muy competido. En la otra semifinal, el Licenciados Reunidos mantuvo el guion esperado y selló su pase a la final tras superar por 3-1 al CV Almendralejo.
Ya en el partido decisivo, el conjunto cacereño no dio opción a la sorpresa. Licenciados Reunidos mostró su superioridad desde el inicio y cerró la final con un contundente 3-0 frente a Inicia, proclamándose de nuevo campeón de Extremadura. En la lucha por la tercera plaza, la AD Pacense supo rehacerse de la derrota en semifinales y venció por 2-0 al CV Almendralejo. A nivel individual, el protagonismo fue para Cristina Barrigón, jugadora del Licenciados Reunidos, que fue elegida MVP del torneo por su brillante rendimiento.
Chicos
La misma historia se repitió en la categoría masculina, cuya fase final se celebró en Almendralejo. El conjunto local cumplió con su condición de favorito ante su afición y se metió en la final con autoridad tras derrotar por 3-0 a Más Voley Badajoz. También con solvencia resolvió su semifinal Escuelas Cacereñas de Voleibol, que venció igualmente por 3-0 a Don Benito para citarse en la gran final.
En el duelo por el título, el equipo cacereño volvió a imponer su experiencia competitiva y su solidez para derrotar por 3-1 al CV Almendralejo y revalidar el campeonato regional. Por su parte, Don Benito se quedó con el tercer puesto al imponerse por 2-0 en el partido de consolación. El reconocimiento al jugador más destacado del torneo fue para Álvaro Crespo, uno de los nombres propios del campeón y pieza clave en el éxito de Escuelas Cacereñas.
Con estos resultados, Cáceres reafirma su hegemonía en el voleibol juvenil extremeño. Los títulos logrados por Licenciados Reunidos y Escuelas Cacereñas no solo premian el trabajo realizado durante toda la temporada, sino que también evidencian la fortaleza de una cantera que sigue alimentando con garantías el presente y el futuro del voleibol regional. El éxito de ambos clubes encuentra además continuidad en sus estructuras sénior, con presencia en Primera División Nacional, señal de que el trabajo de base sigue dando frutos y consolidando un modelo competitivo y estable.
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