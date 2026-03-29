Puntazo del Cacereño Femenino en Vitoria

1-DEPORTIVO ALAVÉS: Fuente; Parera, María García, Inés Juan, Merche Izal; Rivero (Fernández, 67’), Nayadet, Elene (Navajas, 83’); Guallar (Gil, 55’), Moreno (San Adrián, 83’) y Sobron (Errasti, 67’). 1-CACEREÑOFEMENINO: Delia Baz; Victoria Arévalo (Guerrero, min. 81), Cora, Mielgo, Bella; Nerea (Ale López, min. 74), Carmen Acedo, Tsutbashi (Sara Pérez, 81’); Sara Carrillo (Sara Rubio, min. 69), Yorladiz y Lezcano. GOLES: 1-0 (9’): Guallar. 1-1 (14’): Acedo. ÁRBITRO: Selina Álvarez Blanco. Tarjeta amarilla a Sobron, María García y Gil; y a las visitantes Delia Baz, Acedo y Yorladiz. INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la vigesimotercera jornada de Primera Federación Femenino disputado en Mendizorrotza ante 5.255 espectadores, con presencia de aficionados en las gradas.

El Cacereño Femenino sumó un provechoso punto ante el Deportivo Alavés (1-1) en un partido muy disputado e intenso donde el esfuerzo colectivo fue determinante para puntuar. Un auténtico golazo de Carmen Acedo permitió a las cacereñas empatar el tanto inicial de Guallar, el cual llegó antes de cumplirse los primeros diez minutos de partido, para sumar un punto muy valioso en su lucha por la permanencia, aunque su máximo rival ahora, el SEAM Lleida, ganó al Alba (3-0) y está ahora a tres puntos de distancia.

El CPC tenía este domingo un partido de máxima exigencia en su visita a para enfrentarse al Deportivo Alavés, que si ganaba ascendía. El conjunto verde llegaba al encuentro con la intención de dar la sorpresa en un escenario de máxima dificultad y dar un paso más en su objetivo por la permanencia. Un reto que se tornaba complicado ante uno de los rivales más fuertes de Primera Federación, que llegaba a la jornada en plena pelea por subir de categoría. Los tres puntos tenían un valor añadido este fin de semana para las albiazules, que si vencían subían ya, tras el empate anterior del Valencia.

Las cacereñas debían ofrecer la versión más competitiva, mostrarse sólidas y sin errores en defensa y efectivas en ataque. Y debían hacerlo ante 5.255 espectadores que asistieron a un Mendizorroza que no tardó en rugir. También había presencia de seguidores visitantes, con la peña Guardianas del Decano en Vitoria.

Los goles

Lo hizo tras varios minutos de intercambio de golpes donde ninguno de los dos conjuntos lograba imponerse sobre el otro. A los diez minutos, una jugada rocambolesca dejó el balón muerto en el área pequeña visitante y Ainhoa Guallar empujó el esférico para abrir la lata y adelantar a las albiazules.

No obstante, la alegría local no duró apenas nada. Ni cinco minutos se habían cumplido desde el tanto y el Cacereño femenino ya reaccionaba con el empate. Todo comenzó con un gran pase de Carrillo que cogió la espalda a las defensas locales, Yerladiz peleó el esférico y el rechace cayó en una Carmen Acedo que desde fuera del área definió a la perfección para batir a Fuentes y devolver las tablas en el marcador.

El conjunto local intentó buscar la reacción y se volcó en ataque sin encontrar premio alguno. También lo siguió intentando el Cacereño que buscó el segundo desde el saque de esquina y Victoria Arévalo estuvo a punto de encontrarlo con un remate de cabeza en el segundo palo. También Delia Baz tuvo que aparecer tras dos disparos lejanos de Nayadet López y Laia Parera, pero el empate a uno se mantuvo hasta el final.

Segunda parte

En la reanudación tras el paso por vestuarios, ambos conjuntos salieron en busca de lograr la ventaja en el marcador. Las visitantes dispusieron de algunos saques de esquina que no terminaron en nada, mientras que las Gloriosas tuvieron las ocasiones más claras. Cora tuvo que aparecer para evitar que el Alavés se pusiera por delante, Sobrón consiguió anotar el segundo tanto pero la colegiada lo anuló y Reyes estrelló el esférico contra la madera. El arranque de los segundos cuarenta y cinco minutos fue para las locales, quienes fueron superiores y llevaron más peligro a la portería rival.

El conjunto cacereño lo intentaba pero no lo lograba. Y mientras, la local Merche Izak enviaba un nuevo disparo al larguero. Aviso tras aviso y los minutos pasaban con el empate aún en el marcador. Ambos entrenadores comenzaron a mover los banquillos en busca de encontrar la tecla para ganar.

Las cacereñas pudieron disfrutar de algún córner más, pero apenas llegó peligro a ninguna de las dos porterías. Siguieron los cambios y la búsqueda de ese detalle que decantara la balanza, pero el tiempo concluyó y el empate se mantuvo. El próximo reto, ante el Villarreal en Pinilla.